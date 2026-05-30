俳優でフィギュアスケーターの本田望結（21）は5月25日、Instagramを更新。自身の最新ショットを公開した。

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本田は「ネックレス見えてるかなぁ」と題して、フランスのファッションブランド「Ami Paris」のネックレスがシャツからちらりとのぞくオフショットを公開。胸元で輝くハートモチーフのネックレスにも注目が集まった。さらに、別の投稿では「Ami Paris」のイベントに出席したことを報告している。

本田は白い襟付きシャツに水色のスカートを合わせ、肩には紺色のセーターを掛けた清潔感あふれるコーディネートを披露。「めちゃくちゃ大人」「もう素敵な女性」など、ファンから多くの反響が寄せられた。



【画像】清潔感あふれるコーディネートを披露した本田望結（画像は本田望結Instagramより引用）



この投稿には、Instagramユーザーから「眩しすぎる」「また美人さんになってる」「めっちゃ可愛い」「ネックレス似合ってるよー」「スラっとしてて似合ってますね」「美しい」「これ以上かわいくなってどうするの！」「ふとした表情に小さい頃の面影が見える」「いつのまにか大人になって」「痩せたね」「大人の色気が出てきましたね」「美人のお姉さんになりましたね～！」などコメントが寄せられた。