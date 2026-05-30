歌舞伎俳優の中村橋之助（30）と元乃木坂46で女優の能條愛未（31）が30日、東京・紀尾井町のホテルニューオータニで挙式・披露宴を行い、各界の関係者1000人が祝福した。

神前式の後には報道陣の取材にも応じた。能條は白無垢（むく）姿で登場。「これから成駒屋に入って、一生懸命、頑張っていかないといけないという覚悟が決まりました」と口にした。橋之助は妻の装いを何度も見つめ「奇麗です…」とデレデレ。「歌舞伎役者、歌舞伎役者の妻としては今日からがスタート。これからは橋之助家として2人で頑張っていく。橋之助家の長として僕が先頭を走ることが成駒屋、愛未にとっても大事になってくる」と初心に立ち返った。

黒紋付きの橋之助と、夫が選んだという白地の着物姿の能條が登場すると、式場には温かい拍手があふれた。橋之助の父中村芝翫（60）と母三田寛子（60）は連名で「親といたしましても、この上ない幸せであり、2人にとりましても心強い門出となりました。2人はこの感謝の気持ちを忘れることなく、これより新たな一歩を踏み出してまいります」と祝福した。

能條がお色直しで身に着けた白いドレスは35年前の三田と同じ、エマ理永氏によるデザイン。三田からは「世界一輝く花嫁になるのよ」とメッセージを送られたという。3人の息子を育て上げた偉大な義母を能條は「明るくて太陽のような人」と絶賛。「私にとっては母としても、歌舞伎俳優の妻としても憧れでパーフェクト。義母のようになれたらうれしいですが、簡単なことではない。ちょっとずつやっていきたい」と今後も目標とし続ける。橋之助はそんな妻に「家内は不器用ですが、一生懸命なのが魅力。母もそういった点では凄く不器用。でも一生懸命。凄く母に似ている。心配していない。困った時は僕にSOSを出してくれる」とお墨付きを与えた。

三田に支えられ、能條は来月から「女将さん」としてデビューする。「着付けに最初3時間かかったのが、毎日練習して20分くらいで着られるようになりました」と“梨園の妻”として日々成長中。「心がくじけそうになる時もある。優しく温かいお父さんみたいに包んでくれる」と橋之助への信頼は変わらない。橋之助も「助け合いながら成駒屋、歌舞伎の力になりたい」と抱負。これからも手を取り合い、二人三脚で歩んでいく。