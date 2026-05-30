◇明治安田J1百年構想リーグプレーオフ第1戦 C大阪2―2FC東京（2026年5月30日 ハナサカスタジアム）

迷わず左足を振った。1点ビハインドの後半34分、途中出場のC大阪・登里享平（35）が値千金の同点ゴールを決めた。

先発の大畑歩夢（25）にアクシデントがあり、急きょの出場となったが35歳のベテランには覚悟があった。「歩夢が良いプレーをしていたので自分にもプレッシャーをかけながらベテランとして何が出来るかというのも、自分を試すじゃないですけど本当に腹くくってやるしかないので」。

出場直後の後半4分には佐藤恵允（24）の突破を見事な対応でクリアしたが、与えたセットプレーから一時勝ち越しとなるゴールを奪われた。

「あそこでゴールキックにするとか勝負の細かな所で。（交代した大畑）歩夢だったら取り切れていたと思うし」と悔しさもにじませた。

同点弾は本間至恩（25）、香川真司（37）とのパスワークから左サイドを崩し奪って見せた。

「ホントにそれはサブ組で悔しい思いをしながら、そのコンビで練習することもあるのでそこのコンビネーションも出たかなと思います」。

攻守に存在感を見せた背番号6にアーサー・パパス監督（46）は「年齢を重ねているがファイナルサードで違いを作れる。人としても素晴らしい。この上なく嬉しい」と自分のことのように喜んだ。

「技術やシステムなど色々言うけどやっぱり気持ちの部分が大きい。結局は魂じゃないですか？そういう所が欠けていたら優勝はほど遠いと思う。次は国立ですししっかり勝って来季につなげたい」と締めた登里。アクシデントもありラストゲームのメンバーも不透明だがよどみなく語った勝利への思い通り、魂で左足を振ったベテランの言葉を信じてみたい。