【WRC 世界ラリー選手権】第7戦 ラリー・ジャパン（デイ2／5月30日）

【映像】急接近であわや！阿吽の呼吸で接触回避

30日、WRC（世界ラリー選手権）第7戦ラリー・ジャパンの競技2日目デイ2が行われ、次世代を担う日本人ドライバーが、トラブルで遅れた車両を軽やかに抜き去るシーンが見られた。

ラリー・ジャパンのデイ2はホストチームのトヨタが好調を維持し、SS8を終えた時点でトップ5をトヨタのマシンが独占していた。セカンドカテゴリーのラリー2でもトヨタのマシンに乗ったドライバーは上位につけているが、注目は日本人の山本雄紀だ。

山本は兵庫県出身の29歳。2022年からトヨタのWRCチャレンジプログラムに参加しており、2024年にラリー2へステップアップした、将来を嘱望されている選手だ。そんな山本がSS9を走行中、山本の前を走っていたはずのロメット・ユルゲンソンのマシンにマシントラブルが発生し、大きく減速してしまう。

走行を続けてフィニッシュし、なんとかサービスでまでこぎつけようというユルゲンソンの意図は伝わってきたが、このステージは道幅の狭い林道であり、大小のコーナーが連なっているため、コーナーの先が見えないような状態だった。

ほぼ1台分しかないようなスペースをすり抜ける

そして山本が乗ったGRヤリスがコーナーを抜けると、少し長めのストレートの先にユルゲンソンのマシンを発見された。解説の山本シンヤ氏も思わず「あ！ 追いついちゃった」と叫んだが、山本はこれに焦ることなく、左に寄ったユルゲンソンのマシンの右側、ほぼ1台分しかないようなスペースをすり抜けていった。

山本が後方に見えたところで道を譲ったユルゲルソンと、マシンスピードをなるべく落とさずにコース右寄りを通り抜けた山本。双方のドライバーの阿吽の呼吸と素晴らしい操縦テクニックが見られたWRCらしい名場面であった。

結果的にここで13位のタイムを叩き出した山本は、総合順位をひとつ上げて暫定で13位となっている。このシーンを観ていた視聴者からは、「スペースあって良かったね」「回避」「いいところで」「追いつきそうだな…」と心配と安堵のコメントが寄せられた。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権 2026』／(C)WRC）