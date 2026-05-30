本拠地タイガース戦

米大リーグ、ホワイトソックスは29日（日本時間30日）、本拠地タイガース戦で延長10回、4-3で逆転サヨナラ勝ちを収めた。村上宗隆内野手は「2番・一塁」で先発も、3回に右脚を負傷し途中交代。開幕から好調だった村上のアクシデントに衝撃が広がる一方、9回の土壇場でチームの勝利に繋げる働きを見せた25歳の技に喝采が相次いだ。

ホワイトソックスは0-2で迎えた3回、村上にアクシデントが発生。二ゴロを放ち一塁へ全力疾走した際に、右大腿裏を押さえ顔をしかめた。その後、代走が送られて途中交代となった。試合中、球団公式Xは「右ハムストリングの張り」と説明した。

思わぬ事態に勝利への執念を見せたのが、「8番・右翼」で先発した西田陸浮だった。1-2のビハインドで迎えた9回。1死一、三塁のチャンスでセーフティーバントを選択。相手右腕フィネガンが捕球し、一塁への送球はアウトとなったが、この間に三塁走者ベニンテンディが生還。土壇場で2-2の同点となり、延長戦へ持ち込んだ。

チームは2-3の延長10回、2死二塁で迎えた場面でバルガスが左中間へ劇的サヨナラ2ランを放ち、3連勝。西田のスクイズ成功が勝利を呼び込む形となり、ネット上では土壇場でチームを救った“日本の技”に喝采が広がっていた。

「バントむっちゃ上手い。さすが日本人だ」

「これが出来るのが日本人選手の強み」

「いい仕事するなぁ」

「スモールベースボールがMLBで炸裂！！」

「絶妙なバント」

「頭脳プレーすぎる」

25歳の西田は日本の高校からアメリカの大学へ進学し、NCAAディビジョン1を経てMLBドラフト指名を勝ち取った異色の経歴の持ち主。右投左打で、2023年のMLBドラフト11巡目（全体329位）でホワイトソックスから指名を受けた。25日（日本時間26日）の本拠地ツインズ戦でメジャーデビュー後、5試合に出場し、2安打1打点、打率.167をマークしている。



（THE ANSWER編集部）