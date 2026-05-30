2026W杯では世界のインフルエンサーも躍動する？ とあるインフルエンサーの呼びかけでニュージーランド代表DFのSNSフォロワー数が爆増している
迫る2026W杯では選手たちに加え、世界的影響力を誇るインフルエンサーたちがどう絡んでくるかも1つの注目ポイントになるのかもしれない。
現在急激に知名度を上げている選手の1人が、ニュージーランド代表DFティム・ペインだ。
ニュージーランドはオセアニア予選を勝ち抜き、2010年大会以来となるW杯出場を決めた国だ。しかし過去2回の出場で勝利したことはなく、お世辞にも注目度の高いチームとは言えない。
「W杯に出場する選手の中から最も知名度の低い選手を探した。ペインはDFとして難しいタスクをこなしており、ニュージーランドが初勝利を挙げられるようサポートしたい。これまで一度も勝ったことがないからだ。W杯のヒーローになるにはどうすればいいか？まずはペインをフォローしよう。彼のタグを付けるよ。彼の投稿にイイねとコメントをたくさんつけるんだ。ペインの名前をあらゆる場所で広めよう」
スカルシーニは自身のSNSでこのように呼びかけていて、その結果ペインのInstagramフォロワー数が激増しているのだ。
当初ペインのInstagramフォロワー数は4700人ほどだったが、それが現在では247万人を超えている。ペインがW杯出場を祝った4月の投稿に大量のイイねとコメントが寄せられ、ペインも「愛をありがとう！」と感謝を口にしている。
こうしたSNS上での盛り上がりはW杯期間中も大量に起こりそうで、意外なところから有名になる選手が出てくるかもしれない。