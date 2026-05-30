迫る2026W杯では選手たちに加え、世界的影響力を誇るインフルエンサーたちがどう絡んでくるかも1つの注目ポイントになるのかもしれない。



現在急激に知名度を上げている選手の1人が、ニュージーランド代表DFティム・ペインだ。



ニュージーランドはオセアニア予選を勝ち抜き、2010年大会以来となるW杯出場を決めた国だ。しかし過去2回の出場で勝利したことはなく、お世辞にも注目度の高いチームとは言えない。





そんなチームに目をつけたのがアルゼンチン人インフルエンサーのバレン・スカルシーニという人物だ。スカルシーニは2026W杯に出場する選手の中から、SNSのフォロワー数が少ない選手をピックアップ。そこでペインに目をつけ、自身のSNSでペインのことをもっと有名にしようと呼びかけたのだ。「W杯に出場する選手の中から最も知名度の低い選手を探した。ペインはDFとして難しいタスクをこなしており、ニュージーランドが初勝利を挙げられるようサポートしたい。これまで一度も勝ったことがないからだ。W杯のヒーローになるにはどうすればいいか？まずはペインをフォローしよう。彼のタグを付けるよ。彼の投稿にイイねとコメントをたくさんつけるんだ。ペインの名前をあらゆる場所で広めよう」スカルシーニは自身のSNSでこのように呼びかけていて、その結果ペインのInstagramフォロワー数が激増しているのだ。当初ペインのInstagramフォロワー数は4700人ほどだったが、それが現在では247万人を超えている。ペインがW杯出場を祝った4月の投稿に大量のイイねとコメントが寄せられ、ペインも「愛をありがとう！」と感謝を口にしている。こうしたSNS上での盛り上がりはW杯期間中も大量に起こりそうで、意外なところから有名になる選手が出てくるかもしれない。