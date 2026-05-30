自国開催のカナダ代表、W杯へ臨むメンバー26名を発表…バイエルンのA・デイヴィスもメンバー入り
カナダサッカー協会は29日、FIFAワールドカップ2026に臨む同国代表メンバー26名を発表した。
アメリカ、メキシコとともに、今大会の共同開催国の1つとしてワールドカップに臨むカナダ代表。本大会開幕まで約2週間と迫るなか、今後は6月1日にウズベキスタン代表、同5日にアイルランド代表との親善試合を経て、本大会へ乗り込む。グループステージではグループBに組み込まれており、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表、カタール代表、スイス代表と対戦する。
カナダ代表を率いるジェシー・マーシュは29日に本大会のメンバー26名を発表。コンディションを不安視されたアルフォンソ・デイヴィス（バイエルン／ドイツ）は無事メンバー入り。その他、タジョン・ブキャナン（ビジャレアル／スペイン）や、ジョナサン・デイヴィッド（ユベントス/イタリア）、サイル・ラリン（マジョルカ/スペイン）なども順当に選出された。
メンバー26名は以下の通り。
▼GK
マキシム・クレポー（オーランド・シティ／アメリカ）
オーウェン・グッドマン（バーンズリー／イングランド）
デイン・セント・クレア（インテル・マイアミ／アメリカ）
▼DF
モイーズ・ボンビト（ニース／フランス）
デレク・コーネリアス（マルセイユ／フランス）
アルフォンソ・デイヴィス（バイエルン／ドイツ）
リュック・デ・フーゲロールズ（フルアム／イングランド）
アリスター・ジョンストン（セルティック／スコットランド）
アルフィー・ジョーンズ（ミドルズブラ／イングランド）
リッチー・ラリア（トロントFC）
ニコ・シグル（ハイドゥク・スプリト／クロアチア）
ジョエル・ウォーターマン（シカゴ・ファイアー／アメリカ）
▼MF
アリ・アーメド（ノリッジ／イングランド）
タジョン・ブキャナン（ビジャレアル／スペイン）
マシュー・ショワニエール（ロサンゼルスFC／アメリカ）
ステファン・ユースタキオ（ポルト／ポルトガル）
マルセロ・フローレス（ティグレス／メキシコ）
イスマエル・コネ（サッスオーロ／イタリア）
リアム・ミラー（ハル・シティ／イングランド）
ジョナサン・オソリオ（トロントFC）
ネイサン・サリバ（アンデルレヒト／ベルギー）
ジェイコブ・シャッフェルバーグ（ロサンゼルスFC／アメリカ）
▼
ジョナサン・デイヴィッド（ユベントス/イタリア）
プロミス・デイヴィッド（ユニオン・サン・ジロワーズ/ベルギー）
サイル・ラリン（マジョルカ/スペイン）
タニ・オルワセイ（ビジャレアル/スペイン）
アメリカ、メキシコとともに、今大会の共同開催国の1つとしてワールドカップに臨むカナダ代表。本大会開幕まで約2週間と迫るなか、今後は6月1日にウズベキスタン代表、同5日にアイルランド代表との親善試合を経て、本大会へ乗り込む。グループステージではグループBに組み込まれており、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表、カタール代表、スイス代表と対戦する。
メンバー26名は以下の通り。
▼GK
マキシム・クレポー（オーランド・シティ／アメリカ）
オーウェン・グッドマン（バーンズリー／イングランド）
デイン・セント・クレア（インテル・マイアミ／アメリカ）
▼DF
モイーズ・ボンビト（ニース／フランス）
デレク・コーネリアス（マルセイユ／フランス）
アルフォンソ・デイヴィス（バイエルン／ドイツ）
リュック・デ・フーゲロールズ（フルアム／イングランド）
アリスター・ジョンストン（セルティック／スコットランド）
アルフィー・ジョーンズ（ミドルズブラ／イングランド）
リッチー・ラリア（トロントFC）
ニコ・シグル（ハイドゥク・スプリト／クロアチア）
ジョエル・ウォーターマン（シカゴ・ファイアー／アメリカ）
▼MF
アリ・アーメド（ノリッジ／イングランド）
タジョン・ブキャナン（ビジャレアル／スペイン）
マシュー・ショワニエール（ロサンゼルスFC／アメリカ）
ステファン・ユースタキオ（ポルト／ポルトガル）
マルセロ・フローレス（ティグレス／メキシコ）
イスマエル・コネ（サッスオーロ／イタリア）
リアム・ミラー（ハル・シティ／イングランド）
ジョナサン・オソリオ（トロントFC）
ネイサン・サリバ（アンデルレヒト／ベルギー）
ジェイコブ・シャッフェルバーグ（ロサンゼルスFC／アメリカ）
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ジョナサン・デイヴィッド（ユベントス/イタリア）
プロミス・デイヴィッド（ユニオン・サン・ジロワーズ/ベルギー）
サイル・ラリン（マジョルカ/スペイン）
タニ・オルワセイ（ビジャレアル/スペイン）