日本高野盟が導入を検討している７イニング制についての意見交換会が３０日、大阪市内で行われ、日本ハムの栗山英樹ＣＢＯ、今春のセンバツを制した大阪桐蔭の西谷浩一監督らが参加した。

かねて反対を表明していた西谷監督は改めて「断固反対」と語り、現場で指導する立場から「する側はやり方によれば十分できる」と説明。さらに、「意を反することは失礼かもしれませんが、私の中では脳みそちぎれるぐらいは考えられていないと思います」と熱弁した。

意見交換会の後に行われた会見では、これまで７回での紅白戦を５、６試合実施していたことを明らかにした。その上で「あっという間に終わった。野球はいろんな駆け引きがあって、間のあるスポーツ。（７回では）『ここで（終わり）』と切られたような感覚があった。これだけ練習してきて、これで子どもたちが青春を懸けられるかと思ったら、私も監督として７回だったらやりたくないなという気持ちを強く持った」とした。

６月６日に行う第２回には、仙台育英（宮城）の須江航監督（４３）らが参加する。