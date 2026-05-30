日本ハム、阪神で活躍した片岡篤史さんが３０日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後４時半）に出演。高校野球のエリートぞろいのＰＬ学園の中にも“序列”が存在したことを明かす一幕があった。

今回は「第１回ＰＬ学園ＯＢ会」。甲子園を春夏７度制覇。８２人のプロ野球選手を生んだ伝説の名門校・ＰＬ学園野球部ＯＢが集結。過酷な寮生活や野球部に存在した謎すぎるルールなどを明かした。

「同級生の野村（弘樹）、立浪（和義）、橋本（清）と（１９８７年に）甲子園で春夏連覇を達成しました」とプロ入りした同期３人の名前を挙げて自己紹介した片岡さん。

「１年生の中にも特待生と特・特待生があった」と話し出すと「引退してから分かったことなんですけど、ＰＬ学園は基本的に全員が特待生なんですね。でも、その中にもＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄランクというか、ランクがあったんです」と説明。

「僕らの代で言えば、立浪、橋本という超のつく選手は授業料とかいろんなものが免除になってたんです」と明かすと「僕なんかは普通ですし、学費も野球部の（部費）も払ってたんです。その辺は現役を終わった時に『お前は超特待生やったんや』って話はしましたね」と続けた片岡さん。

ここでＭＣの浜田雅功が「普通の特待生の方は？」と聞くと、共演の松井稼頭央さん、宮本慎也さん、平石洋介さん、上重聡アナウンサーは手を挙げたが、福留孝介さんと今江敏晃さんの２人は手を挙げず。２人そろって野球用具も提供される“特・特・特待生”だったことを自ら明かしていた。