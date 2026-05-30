脳性まひ・22歳「それでも働きたい」40社不採用、職場でヘルパーを頼む「制度の壁」 ドキュメンタリー放送
MBSテレビは、5月31日に『映像’26』枠で「それでも働きたい〜障がい者の就労と尊厳〜」（前5：00〜6：00 ※関西ローカル）を放送する。
【写真】』MBS河田直也アナ、生放送で目に涙ため「なんで?」 重度障害者の就労めぐり
「おはようございます」と職場で笑い合い、誰かの役に立つ。そんな当たり前の明日（あす）を夢見て、彼女は40社もの不採用通知を受け取ってきた。
滋賀県大津市に暮らす深田澪音さん、22歳。脳性まひによる重度障がいを抱えながらも、幼い頃から地域の合唱団へ参加。高校では生徒会活動に打ち込み、大学でも障がいについての啓発イベントを企画するなど、自ら社会参加の道を切り開いてきた。しかし、前向きに就職活動に挑む彼女の前に、冷たい「制度の壁」が立ちはだかる。
日常生活の介助は月数万円で済むのに、職場でヘルパーを頼むと原則助成対象外となり、月30万〜40万円もの負担がのしかかる。それはまるで、国から「外に出ず、家の中にいなさい」と告げられているかのような理不尽なルールだった。
障がい者の社会参加が進んでいるフランスやドイツ、ベルギーなどでは、ヘルパーの利用用途に制限はない。2022年には国連から日本政府に対し「職場でヘルパーを利用できるようにするべきだ」との勧告も出された。しかし、今のところ状況は変わらないまま。
なぜ、この国では尊厳を持って「働く」という当たり前の願いがこれほど遠いのか。ひとりの女性の静かな挑戦と就労への道のりを通して、この国の社会参加のあり方を考える。
【写真】』MBS河田直也アナ、生放送で目に涙ため「なんで?」 重度障害者の就労めぐり
「おはようございます」と職場で笑い合い、誰かの役に立つ。そんな当たり前の明日（あす）を夢見て、彼女は40社もの不採用通知を受け取ってきた。
滋賀県大津市に暮らす深田澪音さん、22歳。脳性まひによる重度障がいを抱えながらも、幼い頃から地域の合唱団へ参加。高校では生徒会活動に打ち込み、大学でも障がいについての啓発イベントを企画するなど、自ら社会参加の道を切り開いてきた。しかし、前向きに就職活動に挑む彼女の前に、冷たい「制度の壁」が立ちはだかる。
障がい者の社会参加が進んでいるフランスやドイツ、ベルギーなどでは、ヘルパーの利用用途に制限はない。2022年には国連から日本政府に対し「職場でヘルパーを利用できるようにするべきだ」との勧告も出された。しかし、今のところ状況は変わらないまま。
なぜ、この国では尊厳を持って「働く」という当たり前の願いがこれほど遠いのか。ひとりの女性の静かな挑戦と就労への道のりを通して、この国の社会参加のあり方を考える。