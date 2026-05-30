上手な人ほど知っている「デニムで普通だけどキレイ」





デニムで「オシャレしたい日」コーディネート実例集

面倒だから「まあデニムでいっか」ではない、オシャレしたい日にこそデニムを穿きたくなるような、コーディネートを上手にまとめる実例集をご用意。見返して、明日から早速試せる「かわいい・キレイ・カッコいい」の作り方を31の実例でご紹介。







重ねて透けるレース

「透け感」は今シーズンのキーワード。重ねて透ける、総レースのブラウスは、スタンドカラーでクラシカルな印象に。上品なレース素材の美しさを身近なものにする、黒デニムを合わせたモノトーンで大人っぽく白レースを攻略。







ブルーデニムとヴィンテージ柄ドレス

シックな配色のまま心浮き立つ、街に似合う開放的なレイヤード。ブルーデニムと白いTシャツ、のように思い浮かぶ組み合わせが多いブルーデニム。その１つとしてとり入れたいのが、ヴィンテージライクな花柄のワンピース。冷静さを保てるモノトーンベースと、デニムを重ねるひと手間。その２つを押さえれば、ガーリーなドレスも味わい深く昇華する。







＋タンクトップは色にも素材にもぬくもりを

タンクトップの肌感はそのままに、ふんわりとしたやさしい質感のシャギーニットにチェンジ。明確にかわいい色は、失敗しない「デニムでカジュアルダウン」の法則にしたがうのが賢明。







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