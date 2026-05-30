◇UFCファイトナイト・マカオ 朝倉海ーキャメロン・スモザーマン（2026年5月30日 マカオ）

世界最高峰の格闘技団体「UFCファイトナイト・マカオ」が30日にマカオで開催。元RIZINバンタム級王者の朝倉海（JTT）がキャメロン・スモザーマン（米国）に1Rわずか110秒でKO勝利。涙のUFC初勝利を飾った。

UFCバンタム級初戦で圧倒的強さを証明した。1R開始からキレのある蹴りで攻め込んだ。右フックで相手をグラつかせると、ケージに追い込んで最後は左フックでダウンを奪い、鉄槌を落とすとレフェリーが試合を止めた。悲願のUFC初白星は最高のKO勝利となった。

試合直後には安どの笑顔を見せていたが、試合後のインタビューでは「過去の2試合で負けてたから自分の強さを見せたかった」と涙を流した。「自分の打撃は世界一だと思う。次は誰とでもいい」と気合のコメントを残した。

ケージから降りると、ケージサイドで見守っていた兄・未来と抱擁を交わした。

試合後にはU-NEXTのインタビューに応じた。「本当に安心しました。勝てて良かったです」と安どの表情を見せた。

「UFCデビュー戦でタイトル戦のチャンスをもらって、もしこれで3連敗してリリースされたらちょっと続けられないと思ってました」と試合前の心境を吐露した。

試合に関しては「絶対に勝たないといけないプレッシャーもある中で、コーチのみんなもすごいサポートしてくれて、で、すごく自信を持って臨めました。入場するときには緊張はなかったです。冷静に戦うことだけでした」と振り返った。

「自分の中ではまだまだ成長できてるんで、ここからトップを目指していきたいと思います」と意気込んだ。

最後に「今夜はパーティーです！」とジョーク交じりに笑顔を見せた。