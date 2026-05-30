タレントのユージ（38）が、30日放送のTOKYO FM「川島明 そもそもの話」（土曜後5・00）にゲスト出演し、来日後の半生を語った。

曽祖父はドミニカ共和国の元大統領、祖父は駐日ドミニカ共和国大使、さらに父はハリウッド俳優のマイケル・ゴードンという華麗なる家系に育った。祖父の仕事の関係で来日した父が、日本人女性と結婚。米マイアミに誕生し、裕福な暮らしをしていたユージだったが、5歳のころ両親が離婚し、母とともに日本で暮らすことになる。

プール付きの豪邸や、セレブが住む高層マンション住まいから一転、「そこから正直、ド貧乏生活なんです」と振り返った。

「（母が）“私が面倒を見たい”って言うという一点張りで。財産の話とかも、話し合いなんかしている余裕もなく、“いらん、この子だけいればいいから、連れて帰る”って」

ユージを食わせるため、母は就職活動を始めたが、シングルマザーということもあり、高学歴だったにもかかわらず、うまくいかなかったという。そこで母は就職をあきらめて起業した。母子2人でギリギリ暮らせるほど。家は2人で探したという。

「家もちゃんとした家がなかったので、僕と母が見つけた、ボロボロのお家があったんですよ。人の家の庭の中にあったんですけど、その人のピンポンを押して、“あの家に住ませて下さい”って」

小学生時代はいじめられていたが、中学生になるとやんちゃな道へ。先輩にも目を付けられたが、「僕、キャラクターがまだ、かわいい男の子で、“そんなヤンキーじゃねえな”って、かわいがられちゃったんですよ」という。悪い者同士の結束の強さを意気に感じたのか、そのまま悪い道へ。「お母さんには本当、申し訳ないことした」と、母への謝罪の言葉を口にしていた。