歌手の小柳ルミ子（７３）が３０日、俳優の麻実れい（７６）、黒木瞳（６５）らと日本武道館での昭和１００周年を記念し、コンサート「宝塚レジェンドスターたちが歌う昭和の名曲！」に参加した。

開演前に取材に応じた小柳は「今日は懐かしい歌がいっぱい聞ける」と笑顔。「こういうコンサートは宝塚だからこそできる」とうなずき、「これもう１回やったら？恒例化したらファンのみなさんも喜んでくれると思います」と早くも再会を希望した。

コンサートで小柳はスリットの入った大胆な衣装で登場して盛り上げた。ネット投票されていた「最も聞きたい上位１０曲」で自身の楽曲「瀬戸の花嫁」が１位に輝くと、感極まって涙ながらに歌い上げた。「すごくいろんなことを思い出した。感慨深くてすみません」と涙をぬぐいつつ、「１９歳の頃に歌った歌。選んでいただけて感謝で胸がいっぱいになった」と話した。

小柳と麻実は宝塚歌劇団の同期。コンサートを機に、２人は６日に５６年ぶりの再会を果たしている。この日は２人で手をつないで歌唱する場面もあった。トークでは麻実が「５６年ぶり、全然感じなかったね」と言うと、小柳は「（それまでの時間が）吹っ飛んだね」とうなずいていた。

コンサートの最後は出演者がそろって「上を向いて歩こう」を明るく歌って締めくくった。

小柳はレジェンドゲスト、黒木はＭＣとして参加している。