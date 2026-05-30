【台風６号】強い勢力で 沖縄・鹿児島へ接近

台風６号の影響で、６月１日（月）から３日（水）頃にかけて、東日本、西日本、沖縄地方と鹿児島県奄美地方では、大荒れや大しけとなる所があり、台風の進路等によっては、警報級の大雨や高潮となるおそれがあります。

６月１日（月）１５時には、沖縄の南の北緯２４度５０分、東経１２６度４０分を中心とする半径１００キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は９６５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３５メートル、最大瞬間風速は５０メートルが予想されます。

６月２日（火）１５時には、九州の南の北緯２９度２５分、東経１２９度２０分を中心とする半径１５０キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は９７０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３５メートル、最大瞬間風速は５０メートルが予想されます。

６月３日（水）１５時には、紀伊半島沖の北緯３３度１０分、東経１３６度２５分を中心とする半径１８５キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４０メートルが予想されます。

なお、台風の中心が予報円に入る確率は７０％です。

予報円の中心を進んだ場合、３１日（日）には沖縄地方や鹿児島県の奄美地方南部で、風速１５m以上の「強風域」に入り始める見込みです。

最接近は沖縄地方で６月１日（月）夜、鹿児島県の奄美地方で２日（火）昼前後と考えられます。

雨風シミュレーション３１日（日）～６月３日（水）

［風の予想］

沖縄地方では、３１日（日）には非常に強い風、６月１日（月）には猛烈な風が吹く見込みです。奄美地方では１日には非常に強い風が吹く見込みです。

▶３１日（日）に予想される最大風速（最大瞬間風速）

沖縄地方 ２０メートル（３０メートル）

▶６月１日に（月）予想される最大風速（最大瞬間風速）

沖縄地方 ３５メートル（５０メートル）

奄美地方 ２５メートル（３５メートル）

その後３日（水）頃にかけて、西日本の太平洋側で暴風のおそれがあります。

［雨の予想］

６月１日（月）には沖縄地方で警報級の大雨となる見込みです。

▶３１日（日）１８時から６月１日（月）１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

奄美地方 １００ミリ

沖縄地方 １２０ミリ

▶１日（月）１８時から２日（火）１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

奄美地方 ２００ミリ

沖縄地方 ３００ミリ

その後３日（水）頃にかけて、奄美地方や西日本から東日本の太平洋側で警報級の大雨となるおそれがあります。

このシミュレーション画像は予想のひとつで、大きく変わる可能性があります。この「反時計回りの渦」の進路は未確定です。今後、気象庁から発表される情報に注意してください。

波ミュレーション３１日（日）～６月２日（火）

［波の予想］

沖縄地方では、３１日（日）には大しけとなり、６月１日（月）には猛烈なしけとなる見込みです。奄美地方では１日（月）には大しけとなる見込みです。

▶３１日（日）に予想される波の高さ

奄美地方 ４メートル うねりを伴う

沖縄地方 ６メートル うねりを伴う

▶６月１日（月）に予想される波の高さ

奄美地方 ８メートル うねりを伴う

沖縄地方 １０メートル うねりを伴う

その後３日（水）頃にかけて、西日本から東日本の太平洋側で大しけとなるおそれがあります。

・