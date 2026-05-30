ミスチル、30日大阪公演を中断「桜井和寿の風邪による体調不良により」31日公演は中止へ【全文】
【モデルプレス＝2026/05/30】ロックバンド・Mr.Childrenの公式サイトが5月30日に更新された。同日行われた大阪城ホール公演を途中で中止したことを報告した。
【写真】ミスチル、一部報道にコメント
4月4日から11月22日にかけてライブツアー「Mr.Children Tour 2026 “Saturday in the park”」を開催している同バンド。同日行われた大阪公演について、同サイトは「桜井和寿の風邪による体調不良により、誠に申し訳ございませんが公演を中断とさせていただきました」と報告し、翌31日に行われる大阪公演も中止すると発表した。
対象者に向けて「振替公演およびチケットの払い戻し方法などについて関係各所と調整を行っております」と伝え、「公演を楽しみにお待ちいただいていた皆さまには、ご迷惑をおかけしますことを重ねてお詫び申し上げます」と謝罪している。（modelpress編集部）
Mr.Children Tour 2026 “Saturday in the park” 5月31日（日）大阪城ホール 公演中止のお知らせ
いつもMr.Childrenをご支援いただきましてありがとうございます。
本日行われましたMr.Children Tour 2026 "Saturday in the park"大阪城ホール公演におきましては、桜井和寿の風邪による体調不良により、誠に申し訳ございませんが公演を中断とさせていただきました。明日5月31日（日）大阪城ホール公演も、大事をとりまして公演を中止とさせていただきます。
公演を楽しみにお待ちいただいておりました皆さまには、直前の発表となりご迷惑とご心配をおかけしますことを、深くお詫び申し上げます。
現在、振替公演およびチケットの払い戻し方法などについて関係各所と調整を行っております。（対象は、5月30日（土）・31日（日）大阪城ホール公演のチケットをお持ちのお客様となります）
詳細が決定次第、
Mr.Children オフィシャルサイト
Mr.Children Tour 2026 "Saturday in the park" 特設サイト
キョードー大阪
ticket board
のホームページにてお知らせさせていただきます。
大阪公演にご来場予定でありました皆さまには、チケット申込時にご登録いただいておりますメールアドレスにも詳細をご案内させていただきます。大変恐縮ではございますが、今しばらくお待ちください。
公演を楽しみにお待ちいただいていた皆さまには、ご迷惑をおかけしますことを重ねてお詫び申し上げます。
2026年5月30日
株式会社 エンジン
【Not Sponsored 記事】
【写真】ミスチル、一部報道にコメント
◆Mr.Children、大阪公演を中断
4月4日から11月22日にかけてライブツアー「Mr.Children Tour 2026 “Saturday in the park”」を開催している同バンド。同日行われた大阪公演について、同サイトは「桜井和寿の風邪による体調不良により、誠に申し訳ございませんが公演を中断とさせていただきました」と報告し、翌31日に行われる大阪公演も中止すると発表した。
◆発表全文
Mr.Children Tour 2026 “Saturday in the park” 5月31日（日）大阪城ホール 公演中止のお知らせ
いつもMr.Childrenをご支援いただきましてありがとうございます。
本日行われましたMr.Children Tour 2026 "Saturday in the park"大阪城ホール公演におきましては、桜井和寿の風邪による体調不良により、誠に申し訳ございませんが公演を中断とさせていただきました。明日5月31日（日）大阪城ホール公演も、大事をとりまして公演を中止とさせていただきます。
公演を楽しみにお待ちいただいておりました皆さまには、直前の発表となりご迷惑とご心配をおかけしますことを、深くお詫び申し上げます。
現在、振替公演およびチケットの払い戻し方法などについて関係各所と調整を行っております。（対象は、5月30日（土）・31日（日）大阪城ホール公演のチケットをお持ちのお客様となります）
詳細が決定次第、
Mr.Children オフィシャルサイト
Mr.Children Tour 2026 "Saturday in the park" 特設サイト
キョードー大阪
ticket board
のホームページにてお知らせさせていただきます。
大阪公演にご来場予定でありました皆さまには、チケット申込時にご登録いただいておりますメールアドレスにも詳細をご案内させていただきます。大変恐縮ではございますが、今しばらくお待ちください。
公演を楽しみにお待ちいただいていた皆さまには、ご迷惑をおかけしますことを重ねてお詫び申し上げます。
2026年5月30日
株式会社 エンジン
【Not Sponsored 記事】