ロックバンド・Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎが３０日、公式サイトで同日の大阪城ホール公演を途中で中断したことを発表した。

同サイトは「Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ Ｔｏｕｒ ２０２６ ”Ｓａｔｕｒｄａｙ ｉｎ ｔｈｅ ｐａｒｋ” ５月３１日（日）大阪城ホール 公演中止のお知らせ」と題し「本日行われましたＭｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ Ｔｏｕｒ ２０２６ ”Ｓａｔｕｒｄａｙ ｉｎ ｔｈｅ ｐａｒｋ”大阪城ホール公演におきましては、桜井和寿の風邪による体調不良により、誠に申し訳ございませんが公演を中断とさせていただきました」と説明。

つづけて「明日５月３１日（日）大阪城ホール公演も、大事をとりまして公演を中止とさせていただきます。公演を楽しみにお待ちいただいておりました皆さまには、直前の発表となりご迷惑とご心配をおかけしますことを、深くお詫び申し上げます」と報告した。

さらに「現在、振替公演およびチケットの払い戻し方法などについて関係各所と調整を行っております。（対象は、５月３０日（土）・３１日（日）大阪城ホール公演のチケットをお持ちのお客様となります）」とし、詳細が決定次第、オフィシャルサイト等で告知するという。