◇練習試合 山梨学院6―5仙台育英（2026年5月30日 山梨学院グラウンド）

春季山梨県大会で優勝した山梨学院は30日、山梨県甲府市内で仙台育英（宮城）と練習試合を行い、6―5で逆転勝利を飾った。

今春の宮城県大会王者と熱戦を演じた吉田洸二監督は「仙台育英バッテリーの配球から意図を感じました。やらされている野球ではなく、選手が考えて野球をしていると伝わってきました」と相手選手を称えた。

吉田監督が指揮を執る山梨学院としては初の仙台育英との練習試合。6回終了時点で0―5とリードを許したが、ここからひっくり返せるのが、強打を誇る山梨学院。7、8回に1点ずつ還すと、9回は一挙4得点のビッグイニング。春季関東大会では6点差をひっくり返して専大松戸（千葉）に逆転勝利しており「少し関東大会でリミッターが外れたかな。あの6点差をひっくり返すと5点差が遠く感じませんね。点差があっても食らいつくことができ、さらに仙台育英さんの好投手から打てたことに価値があります」と語った。

吉田監督は清峰（長崎）、山梨学院の2校で甲子園優勝経験があり、須江監督は22年夏に東北勢初の甲子園優勝を果たした。仙台育英がヒットエンドランやスクイズを狙ったタイミングを振り返り「試合の中で“こう考えているな”と（監督としての）波長が合っている。（須江監督と）考えていることが一緒なんでしょう。夏の前に練習試合をやれてよかった。また試合をやりたいですね」と再戦を望んでいた。（柳内 遼平）