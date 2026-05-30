タレントのユージ（38）が、30日放送のTOKYO FM「川島明 そもそもの話」（土曜後5・00）にゲスト出演し、米国に住んでいた幼少期について語った。

曽祖父はドミニカ共和国の元大統領、祖父は駐日ドミニカ共和国大使、さらに父はハリウッド俳優のマイケル・ゴードンという華麗なる家系に育った。祖父の仕事の関係で来日した父が、日本人女性と結婚。米マイアミで87年に誕生したのが、ユージだった。

米国での生活を振り返った。「うっすら覚えているのは、アメリカのフロリダのマイアミってところで、僕が生まれるんですけど、マイアミで結構な豪邸だったんですよ。本当に豪邸で、プールがドーンってあるんですけど」。プールはガラス張りで、悪天候でも遊べるような仕様になっていたという。「ウォータースライダーが家にあったんですよ。これ、今でも覚えています」と懐かしんだ。

マイアミといえば、ハリケーンの上陸が多い土地柄でもある。ある日、ユージの家も被害に遭った。避難後、家に戻ると、思いもしなかった状況になっていたという。

「そのハリケーンで 1回、家を吹き飛ばされちゃって。家族全員、無事でしたけど、いざ家に戻ってみると、信じられない姿になっている家と、プールにワニが泳いでたんですね」

一家はこの災害を機に、高層マンションへ引っ越すことに。「マイアミにあるホテル。四十数階建てのホテルの上の方だけ、住居になっているのがあったんですよ。そこのペントハウスですよ」。階下には人気俳優が住んでいたという。「マイアミでは有名な俳優さんがいるんですけど、ドン・ジョンソンっていう俳優がいて、『（特捜刑事）マイアミ・バイス』に出ているんですけど。その人が1個下の階に住んでるっていうのが、僕らの中でのスーパースターだったので、ドン・ジョンソンとエレベーターに乗ったら、1個上の階を押せるっていう」と振り返っていた。

裕福な生活を送っていたが、両親の離婚を機に母とともに来日。ユージが5歳のことだった。