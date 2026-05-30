《SNSで話題》9万いいね超えだとッ？！【スタバ】マニアも絶賛の「新作スイーツ」

【スターバックス】の新作スイーツが、今SNSで話題沸騰中なのだとか！食感にこだわったスイーツや、見た目も可愛らしい焼き菓子など、特別なひとときを彩るメニューが揃っています。今回は筆者も実食した、スタバの新作スイーツをご紹介します。店舗へ立ち寄った際には、自分へのご褒美やコーヒータイムのお供として、お気に入りのスイーツを探してみてはいかがでしょうか。

Xで9万「いいね」を超えた！ 話題のスイーツ

最初にご紹介するのは、SNSでも注目を集めている「チョコレートテリーヌ」。Xで、りょうくんグルメさんが紹介した投稿が、12万いいねを獲得している（2026/5/27時点）話題のスイーツです。スタバマニアの@j.u_u.n__starbucksさんも「絶対食べてほしいおすすめフード」と絶賛。公式サイトによると「夏でも心地よく味わえる軽やかな口どけ」と、食感にこだわって作られている様子。筆者が実食したところ、なめらかな食感でカカオの風味豊かな味わいも楽しめました。クリームが添えられた小ぶりな仕上がりですが、満足感は抜群。コーヒーとの相性も良かったので、ぜひコーヒーのお供に楽しんでみて。

果肉がのった爽やかなレアチーズケーキ

続いて紹介する「ブルーベリーレアチーズケーキ」は、ガレット生地にレアチーズを重ねて、ブルーベリー果肉をたっぷりトッピングしたケーキです。こちらも筆者が実食。@j.u_u.n__starbucksさんが、「レアチーズ生地はさっぱりしていて甘酸っぱいブルーベリーによく合う爽やかなケーキです」と紹介している通りで、食後のデザートにもサラッと食べきることができました。初夏のティータイムを彩る爽やかな味わいを堪能してみませんか？

愛らしい見た目のスコーンサンド

続いて焼き菓子から、小ぶりのスコーンであんとバターを挟み込んだ、見た目も愛らしい「あんバタースコーンサンド」をご紹介。@j.u_u.n__starbucksさんによると、「ほんの少し（バターがとけない程度に）あたためるとスコーンとバターがやわらかくなって食べやすいしおいしいです 」とのこと。もう食べた人もこれから食べる人も、ぜひヒーティングをお試しあれ。

持ち帰りにも便利なオシャレ焼き菓子

最後にご紹介するのは、テイクアウトも気軽にしやすい「ブルーベリースコーン」。さっくりしたバター風味のスコーン生地とブルーベリー果肉のジューシーさを楽しめる焼き菓子です。@j.u_u.n__starbucksさんは、「最近のお気に入り」「ちょくちょくTo goしてます」とコメントしています。さらに、実食した筆者のオススメは、紅茶系ドリンクとのペアリング。これから来る暑さにも負けないような、爽やかな味わいが楽しめました。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里