中日、阪神、ＭＬＢで活躍した福留孝介さんと楽天の監督を務めた今江敏晃さんが３０日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後４時半）に出演。高校野球のエリートぞろいのＰＬ学園の中でも最上位の待遇だったことを明かす一幕があった。

今回は「第１回ＰＬ学園ＯＢ会」。甲子園を春夏７度制覇。８２人のプロ野球選手を生んだ伝説の名門校・ＰＬ学園野球部ＯＢが集結。過酷な寮生活や野球部に存在した謎すぎるルールなどを明かした。

この日、大先輩の片岡篤史さんが「引退してから分かったことなんですけど、ＰＬ学園は基本的に全員が特待生なんですね。でも、その中にもＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄランクというか、ランクがあったんです」と説明。

「僕らの代で言えば、立浪（和義）、橋本（清）という超のつく選手は授業料とかいろんなものが免除になってたんです」と明かすと「僕なんかは普通ですし、学費も野球部の（部費）も払ってたんです。その辺は現役を終わった時に『お前は超特待生やったんや』って話はしましたね」と続けた片岡さん。

ここでＭＣの浜田雅功が「普通の特待生の方は？」と聞くと、共演の松井稼頭央さん、宮本慎也さん、平石洋介さん、上重聡アナウンサーは手を挙げたが、福留さんと今江さんの２人は手を挙げず。

「先輩方に失礼なんですけど、僕はさらにもう１個上で。入学が決まった時点でグローブだったりとか、そういうものが『これを使いなさい』と全部、家に送られてきて。寮に入る前に道具一式送られてきた」と福留さん。

ここで恥ずかしそうにしていた今江さんも「自分もおこがましいんですが、特・特・特待生で」と告白。「道具もすべて免除していただいていた。たまたまですけど」と続けていた。