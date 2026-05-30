【ダイソーのサンダル】が想像以上！ クオリティの高さに「感動した」「夏にちょうどいい」

夏は気軽に履けるサンダルが欲しくなる季節。とはいえ、デザイン性も履きやすさも妥協したくない……そんな人にぴったりだったのが【ダイソー】のサンダルです。実際に試してみると、想像以上の高見えデザインとラクな履き心地にびっくり！ この夏にちょうどいいと感じた、おすすめの2足をレポートします。

マットな白が高見え！ 夏に映えるトングサンダル

【ダイソー】「トングサンダル」\330（税込）

シンプルなデザインで取り入れやすい、ダイソーのトングサンダル。サイズは25～27cm（US7-9、EU40-43）です。マットな質感とほどよい厚みのあるソールで、白でもチープに見えにくいのが魅力。夏のカジュアルコーデに、軽やかなアクセントを添えてくれそうです。

筆者は普段24.5cmのスニーカーを履いていて、ウーフォスはEU39を愛用中。こちらは実際履いてみると、私にはやや大きめのサイズ感でしたが、ゆったりラクに履ける印象でした。サッと近所へ買い物に行きたいときや、キャンプなどで気軽に脱ぎ履きしたいシーンにも重宝しそうです。

ブラウンペディキュアと好相性！ 爽やかな足元に

パキッとした白が足元に映えるので、ブラウンなど深みのあるペディキュアとも好相性。デニムパンツやリラックス感のあるボトムスに合わせるだけで、夏らしい軽やかな着こなしに導いてくれます。白サンダルは汚れが気になりやすく、高価格帯だと気を遣ってしまいがちですが、こちらなら気負わず履きやすいのも魅力。コーデの鮮度アップにもひと役買ってくれそうです。

オールブラックが大人っぽい！ クロスベルトサンダル

【ダイソー】「EVAサンダル（クロスベルト）」\330（税込）

クロスデザインが目を引くサンダルも要チェック。サイズは22～24cm（US4-6、EU35-38）で、私の足にはぴったり収まるサイズ感でした。ただ、かなりジャスト寄りの履き心地だったので、普段24.5cm前後を履く方は少しコンパクトに感じるかもしれません。個人的には、もうワンサイズ大きめがあればよりラクに履けそうだと感じました。

とはいえ、足裏の凹凸に合わせた立体感のあるインソールのおかげで、足にフィットする感覚をしっかり感じられ、感動！ この価格帯で、履き心地までしっかり考えられていることに驚かされました。

フラットすぎないので歩きやすく、スッと履けるのに安定感があるのもうれしいポイント。金具風デザインの箇所からソールまでオールブラックで統一されているため、スポーティになりすぎず大人っぽく履けるのもポイントです。

ソックスを合わせて違う雰囲気を楽しむのもおすすめ！

クロスベルトデザインがほどよい存在感を出してくれるので、シンプルなパンツコーデに合わせるだけでも今っぽい雰囲気に導いてくれます。今回は黒パンツと合わせてみましたが、足元が自然につながることで統一感が生まれ、リラクシーなのにどこか洗練された印象に。ペディキュアも映えて、夏らしい抜けをさりげなく楽しめそうです。

ソックスを履いたまま合わせられるのも、このサンダルのうれしいポイント。素足とはまた違った雰囲気で楽しめるので、コーデの幅が広がります。今回は鮮やかな赤ソックスを合わせてみましたが、ブラックベースのサンダルだから派手になりすぎず、ほどよいアクセントとして取り入れやすい印象。軽装になる夏の装いも、足元に遊び心が加わることでグッと新鮮に見せてくれます。

ダイソーのサンダルを実際に試してみると、どちらも価格以上のクオリティで驚かされました。履き心地はもちろん、コーデに取り入れたときの “今っぽさ” までしっかり楽しめるのが魅力。気軽に取り入れやすい価格帯なので、普段あまり選ばないデザインやカラーにも挑戦しやすく、夏の足元オシャレをもっと楽しみたくなるアイテムでした。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

※本記事は、レビュー記事です。商品への評価は筆者の個人的感想です。

writer：小林 咲花

ライター歴約7年。FTNほか、各種ファッション誌で活躍中。大人世代の女性をきれいに見せる、コーディネート情報、着回し企画、体型カバー、気温別スタイル提案など、“お悩み解決に繋がる”ファッション情報発信を得意とする。ラグジュアリーからデイリー、アパレルから美容までこなす、女性向けファッションのベテランライター。FTNでも主力執筆者として、長年活動中。