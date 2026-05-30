ドラマ「スクール☆ウォーズ 泣き虫先生の７年戦争」のモデルにもなった京都・伏見工高（現京都工学院高）ラグビー部元監督の山口良治さんが２９日に８３歳で亡くなった。訃報（ふほう）を受け、同作に出演した女優・岡田奈々が追悼コメントを本紙に寄せた。

８０年代にラグビーブームを巻き起こした同作（ＴＢＳ系で８４〜８５年放送）で、主演の山下真司が山口さんをモデルにした熱血高校教師・滝沢賢治を演じ、岡田は、滝沢の妻役を演じた。

岡田は、所属事務所を通じてコメントを寄せ「山口先生のご逝去の報に接し謹んでお悔み申し上げます」と追悼。「ドラマ『スクール☆ウォーズ』で山口先生の妻役を演じさせていただき、先生の情熱的なご指導の数々、優しさ、温かさは深く心に残っております。ありがとうございました」と感謝をつづった。

元日本代表フランカーの山口さんは弱小校だった同高を率いて、１９８０年度の全国高校大会で初優勝。暴力、喫煙など荒れた生徒を体当たりの指導で更生させ、涙ながらに選手と一喜一憂する姿が感動を呼び、８４年には「スクール☆ウォーズ」としてテレビドラマ化され、社会現象となった。また、元日本代表の大八木淳史氏や故・平尾誠二氏ら多くの人材を育成した。