日本高野連の「７イニング制諸課題検討会議の最終報告書に関する意見交換会」の第１回が３０日、大阪市内で行われた。日本ハムの栗山英樹ＣＢＯ、今春のセンバツを制した大阪桐蔭の西谷浩一監督らが参加した。

栗山英樹ＣＢＯは開口一番「大前提として、野球やっていた人はみんな９回やりたい」と話し、独自に審判にストライクゾーンを広げられないだろうかと調査したことも明かし、ベスト８以上から９回制などの試案も披露した。

また昨年６月に亡くなった長嶋茂雄さん（享年８９）とのエピソードを披露。「最後に話をした時に『（野球の）原点は高校野球なんだ。それを大事にしなさい』と伝えられた。将来のためにどうあるべきか野球人を離れて真剣に考えたい」と力説していた。

参加者は以下。

（１）大坪慎一（佐賀・鳥栖工監督）

（２）川井圭司（同大政策学部教授）

（３）木田圭重（京都府立医科大整形外科講師）

（４）栗山英樹（日本ハム チーフ・ベースボール・オフィサー）

（５）谷口真由美（法学者・一般社団法人スポーツハラスメントＺＥＲＯ協会代表理事）

（６）西谷浩一（大阪桐蔭監督）

＜ファシリテーター＞長島三奈

６月６日にも第２回を行う。参加者は以下の通り。

（１）大石卓哉（静岡・掛川西監督）

（２）大久保雅生（滋賀県高野連理事長）

（３）小倉全由（日本高野連技術・振興委員）※ 検討会議メンバー

（４）琴浦義浩（京都府立舞鶴こども療育センター整形外科部長）

（５）須江航（宮城・仙台育英監督）

（６）谷本歩実（ＪＯＣ理事・オリンピアン）

日本高野連は、昨年１２月の理事会で「７イニング制等高校野球の諸課題検討会議」から、センバツが第１００回を迎える２０２８年から「全ての公式戦で」、猛暑への対策が急務な夏の選手権大会については「可及的速やかに」採用することが望ましいとの最終報告を受けたと発表した。また、最終報告が周知されていないことから、意見交換会の実施を決めていた。