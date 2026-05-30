モデルで女優の新田さちかが27日、自身のインスタグラムで同日に写真集「SACHI ―蘒― 」(集英社)を発売したことを報告した。



【写真】タオル1枚 包まれようとも隠せない魅惑の姿

オフショットなどもまじえながら発売日に向けてカウントダウンしていた新田。「っぷわぁーーん!!」と題し、27日のインスタグラムでは「事前予約のご好評に続き、発売日を迎えた本日、 写真集売れ筋ランキング1位となっておりました。 お手に取っていただいた皆さまありがとうございます」と喜びを爆発させた。



アップしたのはバックショット。「大きな桃はキープが難しすぎるけど 磨けば、チャームポイントになる原石と思っとる 努力に答えてくれやすい部位やよねっ」と日々の体づくりにも触れる。見事なスタイルを誇示する写真集はオーストラリアで撮影。「ボディメイクの甲斐あって、撮影中もみんな褒めてくれて嬉しかったなん」と結んだ。



発売が決定した3月14日には「いつもはお見せしない一面が詰まった一冊です。 オフショも載せていくので、みんなのお力で盛り上げてもらえたら嬉しいです」と記していた言葉通り、その後は続々とオフショを公開。ファンからは「芸術やないの」「綺麗すぎて見惚れました」「ヤバいヤバいヤバい……としか」「努力の結晶」「美ボディすぎます」「完璧な体」「さらにパワーアップしてますね」と称賛の声がやまなかった。



新田は1998年生まれ、石川県出身。大学3年時に「ミス青山コンテスト2020」で準グランプリを受賞。モデルや女優として活動するほか、自身のアパレルブランドを立ち上げ、経営者としての顔も持っている。23年から石川県観光大使。また、28日発売の「週刊ヤングジャンプ」(集英社)では表紙＆巻頭を飾っている。



（よろず～ニュース編集部）