LDH初のキッズエンターテインメントとして活動する8人組ユニット、EXILE B HAPPYのボーカル吉野北人（29）と中島颯太（26）が30日、東京国際フォーラムで「日比谷音楽祭2026 Hibiya Dream Session1」に出演した。

ステージでは、ベーシストで同音楽祭実行委員長の亀田誠治（61）率いるバンド演奏を背に、ゴダイゴのカバー曲「ビューティフルネーム」と、EXILEの「掌の砂」の2曲を歌唱。吉野は「LDHでもなかなかバンドを背負って歌う機会がないので、うれしいです」。中島も「FANTASTICSとして亀田さんとやらせていただくことはあったけど、EXILE B HAPPYとしては初めて」と話し、「キッズのみんなに夢やパワーを届けるグループなので、今後ともこのグループのことを知っていただけたら」と呼びかけた。

EXILE B HAPPYはこの日、日比谷公園でダンスのワークショップを開催。EXILE TETSUYA（45）中務裕太（33）浦川翔平（29）が出席していた。

日比谷音楽祭は19年から始まった無料の音楽イベント。日比谷公園の大音楽堂（野音）の建て替え工事のため、今年のステージは東京国際フォーラムで開催した。