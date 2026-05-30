サッカー日本代表は31日、W杯北中米大会に向けた壮行試合でアイスランド代表と対戦する。30日は試合会場のMUFG国立で前日練習が行われた。前日29日にチームに合流したMF田中碧（リーズ）は、負傷でW杯メンバーから外れたMF三笘薫の背番「7」を背負う思いを語った。

「“彼（三笘）の分まで”と言うつもりもないし、ケガをする苦しみというのは選手として理解できる。それが長期的なものでW杯に出られないとなると、自分では理解できないほどの感情ではあると思う。簡単に“彼の分まで”とは言えない。自分たちが優勝することが彼のためになるかと言われればそれはまた別の話で、彼の悔しさは消えないと思う」

1学年上の三笘は同じ小学校出身の幼なじみ。22年W杯カタール大会1次リーグ第3戦スペイン戦では「三笘の1ミリ」から得点した。負傷した直後やW杯メンバー発表のタイミングで電話したことを明かし、三笘からは「お前しかいないだろ」と思いを伝えられた。「背番号がプレーするわけじゃない。やれることをやれればいいかな」。愛着のある17番からの変更が決まった。

27歳で迎える2度目の夢舞台。「何が起こるか分からないのがW杯。メンバーが決まった以上、チーム一丸となって、チーム全員で目標に向かってやれたら」と言葉に力を込めた。