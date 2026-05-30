上手な人ほど知っている「スカートでシンプルだけどキレイ」 簡単テクニック









新しいスカート・スカート上手になれる法則

簡単だけど細かなところで差が出る、スカートの着こなし。シンプルだけどオシャレに、そして華やいで見える選び方や組み合わせ方。その「細部」にフォーカス。







極端に短く＋極端に長く

共布ベルトつき黒スカート／ダブルスタンダードクロージング

華奢な白と揺れる黒。トップスはビスチェのような丈感のクロシェニット。繊細なキャミソールに、ダイナミックなフレアスカートというドレッシーなかけ合わせも、レトロなニュアンスをもつクロシェのおかげで抑揚を保ちつつトーンダウン。キレイになるほどハードルが上がる白のイメージを塗りかえて、黒との関係も新たに。







ラフなトップス＆靴と「地面ギリギリのドレスライクな丈」

ニットスカート ／JANE SMITH

脚も長く見せられる、ハイウエスト＋地面スレスレの丈。ウエストがゴムで身長に合わせて調整できる、誰でも理想の丈に調整できるものがベスト。夏にあえてのニットという重みが、シンプルな白Tの飾りにも。







正統派のビッグシャツ＋Iシルエットスカート

ネイビーサテンスカート ／ソブ（フィルム）

レディなIシルエットスカートには、メンズ服ならではのサイズ感を生かしたシャツをON。脚線やヒップラインを上手に隠しつつ、バランスもとれた装いに。







「新しい」これからのスカート選びをナビゲート

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