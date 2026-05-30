◆テニス ▽全仏オープン第７日（３０日、フランス・パリ）

女子シングルス３回戦で、４大大会４度の優勝を誇る世界ランキング１６位の大坂なおみ（フリー）が、区切りの４大大会１００試合目を大会自身最高の４回戦進出で飾った。

１８歳の若手で、同１７位のイバ・ヨビッチ（米国）に７−６、６−７、６−４の３時間に迫る大接戦を制した。

４回戦では、世界女王のサバレンカ（ベラルーシ出身）−カサトキナ（オーストラリア）の勝者と対戦する。

大事な局面で、決して焦らず、集中力を高めた大坂の勝利だった。落ち着いて、ちょっとしたチャンスをものにし、勝利につなげた。「毎年毎年、クレーでの戦いは良くなっている。相手は、とてもいい選手で、勝てたのはうれしい」

緊迫する第１セットと第２セットのタイブレイクを分けた両者。最終セットは、お互いにサービスゲームをキープしながら、大坂が５−４とリードした相手のサービスゲームで、大坂が最初のマッチポイントをものにした。

２０１６年全豪で予選を勝ち上がったのが、４大大会本戦初出場だった。４大大会４度の優勝と、１０年をかけてたどり着いた区切りの１００試合目を、苦手だった赤土の舞台で最高の勝利で飾った。日本女子の全仏４回戦は、２００４年浅越しのぶ以来２２年ぶりとなった。