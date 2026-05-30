シーンを選ばず大活躍♡ オフショルにもなる「リボンパフスリーブトップス」着回しコーデ4選
暑くなる季節こそ、肌見せで盛れるトップスが欲しい！そこで今回は、中川紅葉とともに、オフショルにもなる「リボンパフスリーブトップス」着回しコーデを4つご紹介します。シーンを選ばずに大活躍する1着をまとって、この夏はひと味違ったおしゃれに挑戦してみてはいかが♡
Item 着回すアイテムはこちら♡
リボンパフスリーブトップス
甘党トップスでほどよく甘さをIN
オフショルにもなる甘党トップス。シンプルなカラーで、どんなアイテムにもあわせやすく、カジュアルにもガーリーにも着こなせる。
Cordinate チュールミニでつくる甘党ガーリーコーデ
チュールレイヤードミニスカートをあわせて、甘さたっぷりなガーリースタイルに。
リボンパフスリーブトップスは着回し。チュールレイヤードミニスカート 14,080円／lilLilly（lilLilly TOKYO）ヘアピン 各1,290円／NADIA FLORES EN EL CORAZON バッグ 38,500円／LEMEME ソックス 1,210円／靴下屋（Tabio）サンダル 8,910円／RANDA
Cordinate 花柄ワンピのロマンティックコーデ
花柄キャミワンピにリボントップスを重ねて、守りたくなるような甘めムードを演出。パフスリーブのふんわり感が、シンプルなワンピコーデを一気に華やかに見せてくれる♡
Cordinate デニムで叶える甘カジュアルコーデ
甘めなリボントップスは、デニムパンツでカジュアルダウンするのが正解。
Cordinate プリーツスカートでつくるスクールガール風コーデ
プリーツスカートをあわせれば、清楚で可愛いスクールガール風スタイルが完成。ソックス×スニーカーでほどよくラフにまとめることで、甘すぎないデイリーコーデに仕上がる♡
撮影／JOJI（RETUNE rep・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／中川紅葉（本誌専属）
Ray編集部 エディター 草野咲来
中川紅葉