シーンを選ばず大活躍♡ オフショルにもなる「リボンパフスリーブトップス」着回しコーデ4選

暑くなる季節こそ、肌見せで盛れるトップスが欲しい！そこで今回は、中川紅葉とともに、オフショルにもなる「リボンパフスリーブトップス」着回しコーデを4つご紹介します。シーンを選ばずに大活躍する1着をまとって、この夏はひと味違ったおしゃれに挑戦してみてはいかが♡

Item 着回すアイテムはこちら♡ リボンパフスリーブトップス 甘党トップスでほどよく甘さをIN オフショルにもなる甘党トップス。シンプルなカラーで、どんなアイテムにもあわせやすく、カジュアルにもガーリーにも着こなせる。 リボンパフスリーブトップス 8,580円／lilLilly（lilLilly TOKYO）

Cordinate チュールミニでつくる甘党ガーリーコーデ チュールレイヤードミニスカートをあわせて、甘さたっぷりなガーリースタイルに。 リボンパフスリーブトップスは着回し。チュールレイヤードミニスカート 14,080円／lilLilly（lilLilly TOKYO）ヘアピン 各1,290円／NADIA FLORES EN EL CORAZON バッグ 38,500円／LEMEME ソックス 1,210円／靴下屋（Tabio）サンダル 8,910円／RANDA

Cordinate 花柄ワンピのロマンティックコーデ 花柄キャミワンピにリボントップスを重ねて、守りたくなるような甘めムードを演出。パフスリーブのふんわり感が、シンプルなワンピコーデを一気に華やかに見せてくれる♡ リボンパフスリーブトップスは着回し。花柄キャミワンピース 6,900円／hugi バッグ 12,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）ミラーキーホルダー 5,700円／EMIS（HANA SHOWROOM）

Cordinate デニムで叶える甘カジュアルコーデ 甘めなリボントップスは、デニムパンツでカジュアルダウンするのが正解。 リボンパフスリーブトップスは着回し。デニムパンツ 23,000円／NORMA JEANS BLU バッグ 7,150円／OUTDOOR PRODUCTS バッグにかけたサングラス 4,400円／NADIA FLORES EN EL CORAZON

Cordinate プリーツスカートでつくるスクールガール風コーデ プリーツスカートをあわせれば、清楚で可愛いスクールガール風スタイルが完成。ソックス×スニーカーでほどよくラフにまとめることで、甘すぎないデイリーコーデに仕上がる♡ リボンパフスリーブトップスは着回し。プリーツスカート 2,969円／PHILLY バッグ 38,500円／LEMEME ソックス 1,100円／靴下屋（Tabio）スニーカー 11,000円／NADIA FLORES EN EL CORAZON 撮影／JOJI（RETUNE rep・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／中川紅葉（本誌専属）

Ray編集部 エディター 草野咲来

中川紅葉