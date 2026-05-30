６月１１日開幕のＷ杯北中米大会に出場する日本代表は３０日、大会前最後の公式戦となる壮行試合・アイスランド戦に向けて試合会場のＭＵＦＧ国立で前日練習を行った。前日会見で森保一監督（５７）は左シャドー（ＦＷの後方）に、右サイドを主戦場とするＭＦ伊東純也（３３）の先発起用を明言。ケガで選外のＭＦ南野拓実（３１）＝モナコ＝、ＭＦ三笘薫（２９）＝ブライトン＝が担ってきたポジションで初めて先発起用し、最終チェックを行う。

練習後、伊東は「やったことあるポジションですし、左シャドーだけじゃなくて、全部の（攻撃的な）ポジションを考えていると言われたので、どこで出てもいい準備をしたいなと思っています」と明かし、森保ジャパンでは初先発の左シャドー、本職の右ウィングバック（ＷＢ）と右シャドーだけではなく、左ＷＢでの起用の可能性もありそうだ。

日本代表は３１日の壮行試合・アイスランド戦を経て、６月２日にメキシコ・モンテレイの事前キャンプ地へ移動。国内での最後の試合へ、伊東は「まずはいいイメージを持って、勝っていきたいというのがありますし、まだチームとしてレベルを上げられると思いますし、競争という部分は始まるまでにあると思うので、そういうチーム内での競争も大事かなと思います」と話した。

１次リーグでは６月１５日にオランダ、２１日にチュニジア、２６日にスウェーデンと対戦する。