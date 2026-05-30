サッカー日本代表は３０日、ＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）で、３１日の壮行試合・アイスランド戦へ向けた前日練習を行った。負傷で選外となった三笘薫が背負ってきた背番号７をつけるＭＦ田中碧は「事細かくここで言う必要はないと思いますが…」と気遣った上で、三笘から「（「７」を背負うのは）『おまえしかいないだろ』と言われた」と明かした。

三笘と田中は１学年違いの幼なじみ。ともに川崎市出身で、地元の「さぎぬまＳＣ」から川崎の下部組織に入団した。三笘がケガをした直後も、代表発表前後も電話で話したという。「Ｗ杯に出られないとなると、自分じゃ理解できないほどの感情ではあると思うので、簡単に『彼の分まで』ってのは言えない。彼の悔しさは消えないと思うので。ただ、彼が復活するでしょうし、それをゆっくり待って、また一緒にピッチにできればいいなと思う」とケガの苦しみや無念さをおもんぱかり、「自分自身もひとりの選手として選ばれている。そういう意味では誠意を持って、責任を持ちながらやるっていうのが必要なことかな」と『背番号７』を背負う覚悟を語った。

自身２度目のＷ杯へは「前回悔しい経験をして、３年半挑んでつかみ取ったメンバー。自分でやってきたことが結果として実って選んでもらったので、今までの大会とは立場も違う。チーム全員で目標に向かってやれれば」と力を込めた。