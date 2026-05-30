80歳を迎えた現役アクション俳優・倉田保昭が、盟友サモ・ハンと再共演を果たした映画『夢物語』が、7月17日に公開される。これに先駆け、5月30日に「新宿東口映画祭 2026」でEpisode3『不思議の国のドラゴン』が初上映された。

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満員の客席を見渡した倉田は「ありがたいですね。私のような大根役者も、60年やっていると大根じゃなくなると。やっぱり続けることがすごく大事。高齢者の方にも『アイツがやっているんだから自分もできるよ』という気持ちになってもらえたら」と笑顔で挨拶した。

本作は、世界のアクション界を牽引する谷垣健治監督、坂本浩一監督、下村勇二監督がそれぞれ演出した3つの物語で構成されたオムニバス作品。倉田は「倉田アクションをちゃんと知っている3人のうち、1人でも欠けたらダメだと思っていました。今や僕らを飛び越え世界の監督になって、私も嬉しい」と感慨深げに語った。

この日上映された谷垣監督作品『不思議の国のドラゴン』では、泥だらけのアクションを披露。「もっとカッコよく構える練習をしていたのに、ただ殴られる、倒れる、血だらけになる（笑）。メイクも『泥でも塗っていりゃいいよ』という感じで、年寄りをいじめているんじゃないかと思った」とジョークを交えて撮影を振り返った。

ジャッキー・チェンやジェット・リーらと激闘を繰り広げてきた倉田は、アクション俳優歴60周年。「刀のアクションよりも素手が一番大変。僕は天才ではないので、人よりも数多く同じことを繰り返してきました。80歳を過ぎてボディアクションをやる方は、今後もいないでしょう……だからって、私がすごいと言ってるわけではないですよ？」と笑いを誘い、「アクションができなくなるまでやるしかない」と、“世界最高齢アクション俳優”としての矜持をのぞかせた。

劇中では、香港映画界のレジェンドであるサモ・ハンとの映画『七福星』以来、約40年ぶりとなる立ち回りも実現。倉田は「恐る恐るサモ・ハンさんに『自主映画みたいな作品だけど出てくれる？』と聞いたんです。そうしたら、ストーリーや予算の話を一切せずに『俺は倉田の作品には出る』と。香港映画界でサモ・ハンに『ちょっと悪いけど出てくれる？』と言える人はなかなかいないですからね（笑）」と、2人の絆を明かした。

本作のタイトルは『夢物語』。倉田はこの映画自体が自分にとっての「夢物語」と語り、「人に追いかけられたり、投げ飛ばされたり、（今までの作品では）いい夢を見たことがないんです。たとえば成功したとか、女性と知り合ってゲットしたとかがない。知り合ってイケるかなと思うと、肘鉄を食らったりして（笑）。（本作を通じて）夢ってこういうものなのかなと感じましたね」と話した。

主題歌は倉田自身が作詞と歌唱を担当。作曲を高取ヒデアキ、編曲を籠島裕昌が手がけた。ブルース・リーについて綴った歌詞は「5分ほどで書けた」というが、普段カラオケにも行かない倉田は、自宅の道場で3カ月間、毎日発声練習をしてレコーディングに挑戦。

倉田は「先生方からは『上手く歌おうとせず感情で』と言われたけど、歌ですからね。アクションよりもプレッシャーがかかりました」と笑い、「ブルース・リーを知っている人間が歌うからこそ意味があると思い、頑張りました」と力を込めた。

上映後には、倉田とサモ・ハンによる対談動画も公開。『夢物語』出演オファーを快諾した理由について、サモ・ハンは「倉田さんとは数十年来の友人です。香港映画は全盛を過ぎて今は本数も減ってきています。この状態の中で、倉田さんのプロジェクトがある。出てほしいと言われたら、ノーとは言わないですよ」と笑みを浮かべる。

『七福星』撮影時の倉田の印象については「芝居もできてアクションもできて、非常に万能な役者だなと。次の『上海エクスプレス』では、『コメディーもやれるんだ、この人』と思った」と語り、倉田は「リチャード・ノートンとの立ち回りの時に、（サモ・ハン）監督につけてもらったあの動きが、コメディチックですごく印象に残っている」と当時を懐かしんだ。

サモ・ハンは、今なお現役で活躍する倉田を「私も60年以上アクション俳優をやっていますが、今でもアクションがやれる体力がすごいと思う」と称賛。その言葉を受けた倉田が「ずっと第一線で続けられる心構え」について聞くと、「特に何もないですよ。体が健康で、誰かが雇ってくれるんだったらできます」とほほえんだ。

香港・中国では「大哥大」と称されるサモ・ハンだが、「私はどう呼ばれても気にはしていないんですよ。だから兄貴でも小僧でも弟と呼んでくれてもいい」と笑顔。自身が尊敬する人物には「最初に自分に動きを教えてくれたユン師匠」を挙げ、「現場で学ぶべきところがあれば誰からでも学びます。だから、そういう人たちも私にとっては師匠です」と続けた。

「映画の撮影時以外は何をしているのか？」という素朴な疑問には、「料理」と回答。「ご自身で買い物をして？」と驚く倉田に、「今朝も市場で買い物をして食事を作り、お昼ごはんを食べてここに来ました」とサモ・ハン。現在は1日2食で生活しているそうで、「それで持つんですね」という問いには「ダメでもOKと言うしかないです。妻が食べさせてくれないんだから」と笑ってみせた。

『夢物語』公開にあたり、サモ・ハンは「この映画を観て、楽しんで満足してほしい。我々には皆さんの応援が必要です」とメッセージ。倉田には「これからも一緒に映画を作って、ハッハッハッハッと闘えることを期待します」と呼びかけ、共闘を誓い合った。

（文・取材＝nakamura omame）