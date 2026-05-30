＜速報＞全米前哨戦2日目スタート 吉田優利が午後8時58分、渋野日向子は深夜ティオフ
＜ショップライトLPGA 2日目◇30日◇シービューGCベイC（ニュージャージー州）◇6263ヤード・パー71＞海外メジャー「全米女子オープン」前哨戦となる3日間大会は、第2ラウンドがスタートした。日本時間午後8時20分に第1組がティオフした。
【写真】シブコのJK時代、見たことありますか？
日本勢は8人が出場。首位と4打差の8位から出る吉田優利は、午後8時58分に10番からスタート。同じ“プラチナ世代”の西村優菜と同組でプレーする。原英莉花は31日午前2時37分に1番からラウンドを開始。114位から巻き返しをねらう渋野日向子は午前3時21分に、同じく1番から飛び出していく。賞金総額は200万ドル（約3億1600万円）がかけられ、優勝で得られるポイントは4日間の平場大会と同じ500pt。さらに、優勝者には全米女子オープンの出場権も与えられる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜スコア速報中＞米女子ツアー リーダーボード
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