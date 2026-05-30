32歳・のんの姿に反響「海の女神様降臨」「鱗のように」
俳優・アーティスト・のん（32）が30日までに自身のオフィシャルブログを更新し、ファンから反響を呼んでいる。
【写真】「海の女神様降臨」のんの全身ショット 贈呈された大きなニッスイサーモン1尾も
のんは、ニッスイが展開する国産養殖サーモンの新ブランド「ニッスイサーモン」のイメージキャラクター就任4年目。「国産養殖サーモンに関する事業説明会兼試食会」に登壇した。
「サーモン！」と題してブログを更新すると、「ニッスイサーモンオフショット」とつづり、チェック柄のキャミソール風トップスに、透け感のある長袖インナー、ワイドシルエットのパンツを合わせた淡いブルーを基調とした爽やかな装いで、落ち着いた表情や柔らかな笑顔のオフショットを複数枚公開。ナチュラルで透明感あふれる姿となっている。
また、トークセッション後に贈呈された大きなニッスイサーモン1尾や、美しく盛り付けられたサーモン料理などの写真も公開した。
この投稿にファンから「可愛すぎる」「涼やかな美しいグラデーションが、とても素敵」「海の女神様降臨」「おようふくのチェックが、おさかなの鱗のようにも見えます」などの声が寄せられている。
【写真】「海の女神様降臨」のんの全身ショット 贈呈された大きなニッスイサーモン1尾も
のんは、ニッスイが展開する国産養殖サーモンの新ブランド「ニッスイサーモン」のイメージキャラクター就任4年目。「国産養殖サーモンに関する事業説明会兼試食会」に登壇した。
「サーモン！」と題してブログを更新すると、「ニッスイサーモンオフショット」とつづり、チェック柄のキャミソール風トップスに、透け感のある長袖インナー、ワイドシルエットのパンツを合わせた淡いブルーを基調とした爽やかな装いで、落ち着いた表情や柔らかな笑顔のオフショットを複数枚公開。ナチュラルで透明感あふれる姿となっている。
また、トークセッション後に贈呈された大きなニッスイサーモン1尾や、美しく盛り付けられたサーモン料理などの写真も公開した。
この投稿にファンから「可愛すぎる」「涼やかな美しいグラデーションが、とても素敵」「海の女神様降臨」「おようふくのチェックが、おさかなの鱗のようにも見えます」などの声が寄せられている。