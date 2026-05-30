昭和風に魔改造された私の部屋…赤ちゃんがいるのに義母が放った信じられない一言とは？【私の新居に義母が先に暮らしていました 第2話】
■これまでのあらすじ
こだわりの新居で家族3人の暮らしを楽しみにしていた妻。しかし、切迫早産で入院しその後出産して新居に戻ると、義母から「いらっしゃい」と出迎えられる。夫の世話をするために義母が新居に寝泊まりしていたようで!?
こだわりの新居で家族3人の暮らしを楽しみにしていた妻。しかし、切迫早産で入院しその後出産して新居に戻ると、義母から「いらっしゃい」と出迎えられる。夫の世話をするために義母が新居に寝泊まりしていたようで!?
夫は私の入院中、お義母さんを勝手に住まわせていたらしい。
私、何も聞いてないんですけど…！！
しかも、リビングは義母好みの昭和臭漂う空間に魔改造されていました…。玉すだれに鳥の剥製にタペストリー…？！？！
さらに灰皿まで！！
まさかと思って確認すると、「台所の換気扇の下で吸ってるから大丈夫よ」って…嘘でしょ。
こだわって選んだキッチンに残るタバコ臭に、私は涙をこらえながら義母に帰ってほしいと告げると…。
※この漫画は実話を元に編集しています
イラスト:華緒はな、脚本:日野光里
(フィクション・スタジオ)