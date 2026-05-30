■これまでのあらすじ

こだわりの新居で家族3人の暮らしを楽しみにしていた妻。しかし、切迫早産で入院しその後出産して新居に戻ると、義母から「いらっしゃい」と出迎えられる。夫の世話をするために義母が新居に寝泊まりしていたようで!?



夫は私の入院中、お義母さんを勝手に住まわせていたらしい。私、何も聞いてないんですけど…！！しかも、リビングは義母好みの昭和臭漂う空間に魔改造されていました…。玉すだれに鳥の剥製にタペストリー…？！？！さらに灰皿まで！！まさかと思って確認すると、「台所の換気扇の下で吸ってるから大丈夫よ」って…嘘でしょ。こだわって選んだキッチンに残るタバコ臭に、私は涙をこらえながら義母に帰ってほしいと告げると…。

※この漫画は実話を元に編集しています

イラスト:華緒はな、脚本:日野光里(フィクション・スタジオ)