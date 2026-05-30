小泉防衛大臣はアメリカのヘグセス国防長官と会談し、中国の動向について意見を交わしたほか、今後の日米の防衛協力などについて協議しました。

小泉進次郎 防衛大臣

「日米同盟の抑止力、対処力を一層強化していくための幅広い安全保障協力について、その具体的な実行に切迫感を持って取り組み、ヘグセス長官とともに日米同盟を更なる高みに引き上げてまいります」

シンガポールを訪問している小泉大臣は30日、アメリカのへグセス国防長官と会談し、日本の防衛装備品の輸出をめぐる大幅な緩和など、防衛力の強化に向けた日本側の取り組みなどについて説明しました。

イラン情勢や中国の動向など地域情勢についても意見を交わしたほか、中距離空対空ミサイル=AMRAAMの共同開発などを含む日米の協力を強化する方針を確認したということです。

また、小泉大臣は韓国の安国防長官とも会談し、2018年に韓国海軍の艦艇が海上自衛隊の航空機にレーダー照射して以降行われていなかった捜索・救助に関する共同訓練を来月、9年ぶりに実施することを発表しました。