◇サッカー日本代表壮行試合 日本―アイスランド（2026年5月31日 MUFG国立）

W杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表（FIFAランク）は31日、W杯に向けた壮行試合でアイスランドと対戦する。30日は試合会場のMUFG国立で前日練習を行った。森保一監督（57）はアイスランド戦のみの限定招集となるDF吉田麻也（37）の先発起用を明言。長く日本代表をけん引した功労者への敬意を示し、前半10分程度までプレーさせる方針を示した。

吉田は「元々そのていで話をしてきた。引退ではなく、一区切りだなと。森保さんからの気持ちと、日本のサッカー界からの気持ちを恐縮ながら受け止めるということ。明日は時間は短いですけど、自分の今持てるもの全てを、その10分に懸けてW杯のつもりで戦う」と力を込めた。

得点すればラモスの36歳85日（93年5月W杯予選スリランカ戦）を抜きAマッチ歴代最年長弾となる。主にセットプレーから国際Aマッチ通算126試合出場12得点をマークしており「全員にセットプレーでマークをブロックしてくれって頼んでおきます」と冗談交じりに意欲を見せた。

22年W杯カタール大会を最後に日の丸から遠ざかり、今回が約3年半ぶりの代表復帰だった。「離れてこそ、失ってこそ気づくものがある。恋愛じゃないですけど。それを本当にひしひしと感じていて、いかに自分が恵まれていたかっていうのを、30代後半で気づかせてもらえた。サッカーだけじゃなくて自分の人生においてもすごく役に立つんじゃないかなと思います。これ（日本代表）以上の仕事はない。やっぱりこの仕事は最高だな、という感じです」と強調した。