本拠地フィリーズ戦

米大リーグのドジャースは29日（日本時間30日）、本拠地でフィリーズを4-2で下した。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平投手は10号ソロを含む4打数3安打1打点と大活躍。米国では二刀流での異次元の数字が脚光を浴びている。

3回1死で迎えた第2打席。大谷はフィリーズ先発ウィーラーの変化球をとらえ、右越えに10号ソロを運んだ。

投打二刀流での出場となった27日（同28日）のロッキーズ戦に続いて2戦連発。大谷の異次元データを紹介したのは、スイープステークス形式の米ブックメーカー「Onyx Odds」公式Xだ。

「驚愕：今季のショウヘイ・オオタニは、マウンド上で許した自責点よりも、打席でのホームラン数の方が多い」として日本時間29日に投稿。本塁打（HR：10本）が自責点（ER：5点）を上回る異常事態に、X上の米ファンも驚きを隠せない。

「クソっ、やっぱ史上最高じゃないか」

「本気でイカれてるよ！！！」

「いやいや、どういうことだ」

「ってことは、オオタニが全試合全イニング投げたら絶対負けないじゃん」

「彼よりすごいアスリートがいるなんて、どうやったら説明つくんだよ！」

大谷らの活躍もあり、ドジャースは今季最長の6連勝とした。



（THE ANSWER編集部）