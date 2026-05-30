田中碧がW杯で背番号7を背負う

森保一監督率いるサッカー日本代表は5月31日、北中米ワールドカップ（W杯）に向けた壮行試合でアイスランド代表と対戦する。

MF田中碧（リーズ・ユナイテッド）は、前日トレーニング後の取材エリアで、先輩であるMF三笘薫（ブライトン）の7番を背負うことに対しての思いを語った。

25日から始動したチームは、31日に迎えるアイスランド代表戦に向けて国立競技場で冒頭15分間の公開トレーニングを行った。田中は29日から合流し、27日に発表された背番号では、幼少期からの幼馴染である三笘が着けていた背番号7を着用することが決まった。

負傷の影響によりW杯メンバーから外れた三笘の番号を背負うことになった田中は、「僕から何か言う必要はそんなにないかなと思います」と前置きしつつ、「そもそも怪我をする苦しみというのを選手として理解できますし、それが長期的なものと言えばよりまた苦しいのはわかっている。それがワールドカップに出れないとなると、自分では理解ができないほどの感情でもあると思うので、簡単に彼の分までとは言えない」と自身の思いを言葉にした。

そして、無念のメンバー外となった三笘から伝えられた言葉は「お前しかいないだろ」。田中は三笘とのやりとりを明かし、「やれることをやればいいかな」と平常心で語った。

「僕も17番をずっとつけてたので17番のこだわりもありますけど、やっぱりこうなった以上、“彼の思い”をというのは口にできないですけど、そういうやり取りもしましたし、『お前しかいないだろ』みたいな感じで言われたので。そこは背番号がプレーするわけではないですけど、やれることをやればいいかなというふうに思います」

​​

31日のアイスランド戦では、初めて7番を背負ってピッチに立つことになるが、「こうやって日本でやれるという意味では、勝つことがすごく重要だと思います。もちろんチームとしての積み上げも大事ですけど、勝ちにこだわってやれればいいかなと思います」と結果だけを見据えたいと主張。「自分自身も一人の選手として選ばれているので、そういう意味では誠意を持って、責任を持ちながらやるというのが必要なことかなと思います​​」と、日本の勝利のために邁進することを誓った。（FOOTBALL ZONE編集部）