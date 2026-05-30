◆陸上 ＴＷＯＬＡＰＳ ＭＩＤＤＬＥ ＤＩＳＴＡＮＣＥ ＣＩＲＣＵＩＴ ２０２６（３０日、東京・世田谷区総合運動場陸上競技場）

グランプリ男子１５００メートルで早大の佐々木哲（２年）は３分４５秒２２で組２着、総合１２位だった。普段の大会よりも観客との距離が近く、お祭りのような明るい雰囲気が特徴の今大会。「一度、この雰囲気を味わってみたかった。見て下さった方々が少しでも心に残るレースができたらと思っていた。日本選手権に向けて刺激が入って良かった」と笑顔で話した。

佐々木の本職は３０００メートル障害。２４日の関東学生対校選手権（栃木・カンセキスタジアムとちぎ）は８分２４秒９６の大会新記録で優勝した。スタート直後から独走し、新宅雅也（日体大）が１９７７年にマークした大会記録（８分３５秒２）を４９年ぶりに更新。日本学生歴代３位の好記録となった。

次の大きなターゲットは６月の日本選手権（名古屋）。圧倒的な日本記録（８分３秒４３）を持つ三浦龍司（スバル）が今季は５０００メートルに重点を置いており、日本選手権も回避する見込み。優勝候補の一角として「冷静になる部分と攻める部分、しっかりと自分の中で切り替えながら、気後れすることなく食らいつきたい。ラストでしっかり勝負できるように、残りの期間、組み立てていきたい」と勢いを落とさず、日本選手権初制覇を目指す。