６月１１日に開幕するＷ杯北中米大会に向けた、壮行試合のアイスランド戦（３１日・ＭＵＦＧ国立）の前日練習が３０日、会場で行われた。Ｗ杯前最後の国際Ａマッチに挑む森保一監督はＭＦ遠藤航（リバプール）の先発起用を明言した。

遠藤は２月に左足首の手術を受けた。この日の練習を終えると、「Ｗ杯前最後の親善試合なので、チームとしては勝利を目指すことが大前提になる。いいプレーを皆さんに見せて勝利を届けたい。自分も実戦から３か月以上空いているが、しっかり自分の良さを出したい」と言葉に力を込めた。

「監督からも『いけるとこまで』と話している。もちろん９０（分）やるつもりでやる。立ち上がりから１００％でやりたい」。チームの戦い方についても「自分たちから（主体的に）プレッシャーをかけていくところは、自分が入ることでよりアグレッシブにやっていける。あまりブロックを引いて様子を見るような戦い方は、基本的にはしたくない。９０分間しっかりプレッシャーをかけた中、自分たちがどれだけインテンシティー（強度）高く続けられるかがチームにとって大事。結果的に自分のコンディションでも（そのやり方の中で）一番いい状態に持っていける」と見据えた。

森保監督はアイスランド戦限定招集の前主将・ＤＦ吉田麻也を先発で約１０分間プレーさせる意向を示している。主将マークは最初から遠藤が巻くとしているが、これについて遠藤は「もう一回監督と話してみます」と語った。自身３度目のＷ杯へ、長いリハビリ期間を乗り越えた男は「前回大会から大きくメンバーも変わっていない。自分もキャプテンとして関わり、チームで一緒に成長してきた実感がある。前２回とは（違う）特別な気持ちはあるが、平常心で、４年に１回という最高の舞台を楽しむ気持ちも忘れずにやっていきたい」と強調した。