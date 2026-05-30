サッカー日本代表は31日、W杯北中米大会に向けた壮行試合でアイスランド代表と対戦する。30日は試合会場のMUFG国立で前日練習が行われ、森保一監督が先発起用を明言したMF遠藤航（リバプール）は一つ一つの動きを確認するように最終調整した。

実戦復帰は左足首を負傷した2月11日のサンダーランド戦以来、約3カ月半ぶり。左足の痛みが完全に消えたわけではないものの「100％の力を出しながら、体の状態がどうなのかをしっかり見ていくことが大事」と見据えた。指揮官とは「いけるところまで」とプレー時間について言葉を交わしたが、復帰初戦からフル出場を目指すつもり。「もちろん自分は90（分）やるつもりでいく。最初からセーブしても仕方ないので、立ち上がりから100（％）でいく気持ちでやりたい」と意気込んだ。

森保監督からは主将マークも託される方針だが、先発するDF吉田に譲る可能性を示唆。「麻也さんが今まで代表に貢献してきた実績に対して、僕はリスペクトを持っている。もう一回監督と話してみようと思う」と前主将への思いを明かした。