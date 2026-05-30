日本代表は３１日、北中米Ｗ杯前、国内最後の一戦となるアイスランド戦（ＭＵＦＧ国立）に臨む。３０日の前日会見では、森保一監督（５７）がＤＦ吉田麻也（３７）の先発起用を明言。２２年カタールＷ杯のクロアチア戦以来、約３年半ぶりとなる代表のピッチ。それが“ラストマッチ”になる可能性を誰もが感じていた。

「引退ではなく、ひと区切りだということにしておいてください。今持てるものをこの１０分にかけて、Ｗ杯のつもりで戦います」

前日練習後、取材に応じた吉田は、時に笑い、時に感傷的な表情を浮かべながら、胸中を明かした。指揮官から伝えられたのは「先発で１０分間」の限定出場。歴代３位の通算１２６試合にわたり代表を支え、カタール後も４度目のＷ杯出場を諦めなかった男に送られた最大限の敬意だった。

吉田が招集を受け入れた理由は明確だ。

「一つは森保さんと日本サッカー界の気持ちを受け止めるということ。もう一つは、Ｗ杯で勝つ確率を上げるために、自分の持っているものをチームに注入するため」

合宿中、ピッチに立てば一人の選手としてギラギラとした執念を見せ、一歩引けば、ロッカーや食事会場で若い選手たちが発する「空気感」を指揮官にフィードバックした。

「監督やスタッフが外から見るものと、選手がピッチで感じるものは違う。（中村）俊輔さんや長谷部（誠）さん、名波（浩）さんという歴代のリーダーがスタッフにいて、さらに僕が加わる。総力戦でこのＷ杯を戦っていこうという、監督の意思の表れだと思う」

日の丸から遠ざかったこの数年、喪失感と向き合ってきた。「恋愛じゃないけど、失ってこそ気づくものがある。いかに自分が恵まれていたのか。やっぱりこれ以上の仕事はない。最高だよな、この仕事は」。国を背負う重みと歓喜を誰よりも知る男は、今、あらゆる感情を抱えて国立のピッチへ向かう。

「日本サッカーにたくさんのものを与えてもらった。今度は自分が何を与えられるのか。それでも、練習で交代させられれば悔しいし、自分が出たいという思いはある。その悔しさを押し殺さずにやってきた。明日は僕のＷ杯。ギラギラしたものをぶつけたい」

未練も、プライドも、すべてをはき出すたった１０分間。だが、背番号２２が刻んできた歴史の重みと、未来へ託すメッセージを証明する時間になる。（金川 誉）