◆陸上 ＴＷＯＬＡＰＳ ＭＩＤＤＬＥ ＤＩＳＴＡＮＣＥ ＣＩＲＣＵＩＴ ２０２６（３０日、東京・世田谷区立総合運動場陸上競技場）

グランプリ男子１５００メートルで早大ルーキーの本田桜二郎（１年）がＵ２０日本歴代２位、日本学生歴代４位の３分３７秒７２で総合５位。「この結果に満足しています」とすがすがしい表情で話した。日本歴代２位の記録を持つ飯沢千翔（住友電工）がサードベストの３分３５秒９０で優勝、森凪也（ホンダ）は日本歴代３位の３分３６秒５３をマークして２位に続いた。

学生陸上界の上半期のビッグイベント、関東学生対校手権（２３日、栃木・カンセキスタジアムとちぎ）は１年生ながら１５００メートル２位に食い込んだ本田。１週間と短いスパンでのレースとなったが「（３分）４０秒切りを目指しました。日本選手権に向けて自信のつくレースにできれば」と出走を決断した。

ラスト１周は先頭に躍り出るなど果敢に攻め「結局ラスト１００メートルでめちゃくちゃ抜かれてしまいましたが、良いレースができたと思います。すごい自信がつきました」と充実の表情。目標とする早大ＯＢ・山口智規（現ＳＧホールディングス）の持ちタイムも越え「智規さんみたいになりたいと思っているので、そのために、智規さんのレースを真似してやることが一番の近道。今回は格上の選手たちの中で、一度でも前に出られたことがすごく収穫になりました」と笑顔で話した。

好結果にも、簡単には満足しない。「この結果に慢心してはいけないと思っています。次、次と見据えるよりも、まずは足下を固める。自分は基礎が足りていない」と表情を引き締め「まずは日本選手権の１５００メートルで活躍したい」と強豪校で確実にステップアップする。