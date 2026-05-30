Mr.Children、30日の大阪公演を中断 桜井和寿が体調不良のため 31日は中止に「深くお詫び」
Mr.Childrenの公式サイトが30日、更新され、30日の大阪公演が桜井和寿の体調不良のため中断されたとし、31日の公演も中止すると発表した。
【動画】Mr.Children「産声」ミュージックビデオ
サイトでは「Mr.Children Tour 2026 "Saturday in the park" 5月31日(日)大阪城ホール 公演中止のお知らせ」と題したお知らせを掲載。「本日行われましたMr.Children Tour 2026 "Saturday in the park"大阪城ホール公演におきましては、桜井和寿の風邪による体調不良により、誠に申し訳ございませんが公演を中断とさせていただきました」と伝えた。
続けて「明日5月31日(日)大阪城ホール公演も、大事をとりまして公演を中止とさせていただきます」と発表。「公演を楽しみにお待ちいただいておりました皆さまには、直前の発表となりご迷惑とご心配をおかけしますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
30、31日の公演については「現在、振替公演およびチケットの払い戻し方法などについて関係各所と調整を行っております」とし、「大阪公演にご来場予定でありました皆さまには、チケット申込時にご登録いただいておりますメールアドレスにも詳細をご案内させていただきます。大変恐縮ではございますが、今しばらくお待ちください。公演を楽しみにお待ちいただいていた皆さまには、ご迷惑をおかけしますことを重ねてお詫び申し上げます。2026年5月30日 株式会社 エンジン」と結んだ。
【動画】Mr.Children「産声」ミュージックビデオ
サイトでは「Mr.Children Tour 2026 "Saturday in the park" 5月31日(日)大阪城ホール 公演中止のお知らせ」と題したお知らせを掲載。「本日行われましたMr.Children Tour 2026 "Saturday in the park"大阪城ホール公演におきましては、桜井和寿の風邪による体調不良により、誠に申し訳ございませんが公演を中断とさせていただきました」と伝えた。
30、31日の公演については「現在、振替公演およびチケットの払い戻し方法などについて関係各所と調整を行っております」とし、「大阪公演にご来場予定でありました皆さまには、チケット申込時にご登録いただいておりますメールアドレスにも詳細をご案内させていただきます。大変恐縮ではございますが、今しばらくお待ちください。公演を楽しみにお待ちいただいていた皆さまには、ご迷惑をおかけしますことを重ねてお詫び申し上げます。2026年5月30日 株式会社 エンジン」と結んだ。