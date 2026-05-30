2024年にグラビアデビュー以来、圧倒的なボディで人気急上昇中の星野琴。実はグラビア以外にも挑戦していることがあるという。

「同じ事務所の柚乃りかさんと白川愛梨さんと一緒に、巨乳トリオを結成して『M-1グランプリ』への出場を目指しています。私はボケ担当で、みんなで一緒にネタを作っています。ネタ合わせしていて思うんですけど、グラビアをやっている人はお笑いに向いていると思うんですよ。なぜなら普段からグラビアでいろいろな衣装でいろいろなポーズをしているから、人前でネタをするのも全然恥ずかしくないんです（笑）」

デビューと同時に愛知県から上京してきた星野。

「実はまだお母さんにグラビア活動をしていることは言ってないんです。『星野』っていう苗字も母の旧姓で、バレてほしいからわざとこの名前にしました。いつか表紙を飾ってお母さんにバレることが私の密かな目標です」

ほしのこと

24歳 2001年10月23日生まれ 愛知県出身 T161・B92（H）W65H90 歯科助手勤務を経て、2024年にグラビアDVDデビュー。圧倒的なスタイルでヒットを連発するなど活躍。5月にラウンドガールユニット「Krush GIRLS2026」のメンバーにも抜擢された。そのほか最新情報は、公式X（@sweet_koto3）、公式Instagram（@sweet_koto3）にて

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写真・高橋慶佑

スタイリスト・工藤沙恵（ミタケイショウ）

ヘアメイク・mahiro