日本高野連は30日、大阪市内で7回制に関する意見交換会を実施した。初日は日本ハムの栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサー、今春の選抜で優勝した大阪桐蔭の西谷浩一監督らが出席した。

日本高野連が設置した「検討会議」が「28年度から7回制採用が望まれる」と結論づけていた。

日本ハムの栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサーは「大前提として、ここにいる全員が9回をやりたい。元々野球が大好き。でも、何かを考えないといけない時期。いろんな意見があっていいし、僕だって9回をもやりたい。どの側面を考えていくか。そういう時期であると捉えています。高校野球を守るために何をしないといけないか。野球人ではない人の意見もちゃんと聞かないといけない。社会からどう見えているのかを素直に聞いて、どう感じるか、意見を出し合うやり方がないのかなと思いました」と語った。

侍ジャパンを世界一に導いた名将は多角的に考えることの重要性を説いた。「ストライクゾーンを広げれば早く終わるのかなとか審判に聞いたりもした。僕らが議論をし尽くしたのかを考えた。もしかしたら9回とか7回とかではなくて、まだできることがあるかもしれない。例えば、ベスト8は9回なのかとか。一番大切なことは、野球をやっていてよかったと。それしかない。いろんな知恵を出し合って、ああした方がいいとか、8回なのかとかトライアンドエラーでやってみる。前提としてダメだったら戻ること。いろんな意見を出して、僕らが知らないことに気付く。家庭で教えられないことを教えられたり、高校野球がどうあるべきか。僕も9回やりたいですけど、本当に考える。家族が亡くなったらどうおもうかとか。それは守ること」と熱弁した。

さらに「社会へのメッセージを送ることもプラスかもしれないし。こどもがノーだからノーは違う。全員反対してもやらないといけないことはやらないといけないし。米国は地域にとっては1ストライクから始まるところもある。何がいいかではなくて。高校野球が大好きですけど、ミスター（長嶋茂雄氏）が亡くなる前に、高校野球を守るんだと言われている。そのために意見を出し合いたい」と言葉に力を込めた。

意見交換会の第2回は6月6日に予定され、野球をする小中高校生らを対象に独自アンケートを実施している仙台育英（宮城）の須江航監督らが討論する。