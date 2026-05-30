日本高野連は30日、大阪市内で7回制に関する意見交換会を実施した。初日は日本ハムの栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサー、今春の選抜で優勝した大阪桐蔭の西谷浩一監督らが出席した。

日本高野連が設置した「検討会議」が「28年度から7回制採用が望まれる」と結論づけていた。

意見交換会の冒頭には日本高野連・井本亘事務局長が最終報告書の説明を行った。「7イニングの発端は暑さ対策で、10、20年前では考えられない気候になっている。暑さ対策として高校野球を安心安全に続けていくためにどうしたらいいかというところが7回制の発端。7回制は高校野球を続けていくためには有効な手段の一つではないかということで、高校野球の諸課題を検討会議で検討していただいた結果と理解していただければと思います」と経緯を説明した。

また、具体案についても言及。「よく出る話は甲子園でやる必要があるのか、ドームでやればいいという話が出てくる。甲子園の時期を後ろにズラすというシミュレーションもしたが、費用面、複数球場になることでも人員確保での課題、時期をずらすと秋季大会と重なる。高校野球1年間の日程を見直さないといけない課題も出てきて、早急にできるかというと厳しいだろうという結論に至った」と語った。

加盟校は反対70・1％だったアンケート結果にも触れた。「アンケートの結果からは、出場機会の減少が一番のポイント。終盤のドラマがなくなる、勝負の醍醐味がなくなるというご意見も出てきた。選手の新たな出場機会をつくることも並行して考えないといけない。選抜大会の出場校を増やすことはできないか、年間スケジュイールを見直し、例えばリーグ戦を検討すべきではないか、1校から複数チームの出場、リエントリー、DP制度を検討したらいいのではないかという意見も検討会議では出てきた。まだこれは実現可能か議論していかないといけないと思っています。高校野球をどうしていけばいいか、10年、20年続けていくために考えていく大きな時期と考えている」とした。

意見交換会の第2回は6月6日に予定され、野球をする小中高校生らを対象に独自アンケートを実施している仙台育英（宮城）の須江航監督らが討論する。