日本高野連は30日、大阪市内で7回制に関する意見交換会を実施した。初日は日本ハムの栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサー、今春の選抜で優勝した大阪桐蔭の西谷浩一監督らが出席して意見を交わした。

日本高野連が設置した「検討会議」が「28年度から7回制採用が望まれる」と結論づけていた。

今春の選抜で優勝した大阪桐蔭・西谷浩一監督は「最終報告書を何回も、毎日2度読みました。別の本を読んだ時にオープンマインドという言葉と出会った。相手側の意見を取り入れて、自分の考えに固執せず、柔軟に物事を見ようということを言われたのかなと思い、7回制の考え方に寄り添おうと思ったが、断固反対したい。理由は言い出したらキリがない」と語った。

まずは反対の立場を表明し「する側は、やり方を考えれば十分にできると思っています。その方法はあとで言わせていただければと思いますが、見る側、支える側については厳しい部分があるので、知恵を出し合い、みんなで話し合うことが一番大事と思っています。震災の時、コロナの時も日本高野連の時に支えていただいて、今がある。ここの判断を誤ってしまうと、高校野球がダメになってしまう。とにかく高校野球を守りたい。意を反することは失礼だが（9回制を維持するために）脳みそがちぎれるぐらいまでは考えられていないと思います」と熱弁した。

そして、「野球は9回制というスポーツだと思っています。大リーグもプロ野球も大学野球もそうなるなら考えないといけないが、高校野球だけとなれば、高校野球の価値が下がり、ファンを失い、子どもたちのやりがいもなくなる。大変失礼ですけど、大反対とお伝えしたいと思います」と締めた。

意見交換会の第2回は6月6日に予定され、野球をする小中高校生らを対象に独自アンケートを実施している仙台育英（宮城）の須江航監督らが討論する。